Bientôt un vaccin anti-Covid par voie orale ?

L'ESSENTIEL Des tests sont en cours sur modèles animaux pour un vaccin anti-Covid par voie orale

Ce produit pourrait accélérer le rythme des vaccinations

Ce candidat vaccin devrait être efficace contre les variants du coronavirus

C’est un nouvel espoir de sortir de la crise de la Covid-19 : un vaccin à prise unique par voie orale. Les sociétés Oramed Pharmaceuticals et Premas Biotech planchent sur cette nouvelle thérapeutique. Pour l’instant, le produit n’a été testé que sur des cochons, en Israël. Mais les résultats sont encourageants car les animaux ont produit les bons anticorps dans les quantités nécessaires pour garantir l’efficacité du vaccin. Dans le détail, il s’agit de l’immunoglobuline G (IgG) - anticorps qui protège des infections virales - et de l’immunoglobuline A (IgA), qui défend les voies respiratoires et gastro-intestinales contre les infections. Miriam Kidron, la directrice scientifique d’Oramed Pharmaceuticals espère que la première phase des tests cliniques pourra bientôt débuter. Selon elle, ce vaccin par voie orale pourrait être prêt et soumis à la réglementation d’ici six mois, en vue d’une autorisation de mise sur le marché. A terme, Oramed Pharmaceuticals et Premas Biotech commercialiseront ce produit ensemble, via une société créée pour l’occasion : Oravax Medical.

Vaccin par voie orale : plus facile et rapide à administrer

« Ce vaccin par voie orale pourrait nous permettre de vacciner beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, estime Miriam Kidron dans le journal Times of Israël. Imaginez simplement que vous n’ayez pas besoin d’aller dans une clinique. La pilule pourrait même arriver dans votre boîte aux lettres et vous pourriez la prendre chez vous.” Miriam Kidron a aussi déclaré être “très enthousiaste” si ce vaccin par voie orale pouvait “aider à mettre un terme à la pandémie”. Celui-ci pourrait effectivement accélérer le processus de vaccination. Et ce, d’autant plus que les conditions de conservation semblent plus faciles que celles des vaccins actuels. En effet, selon Miriam Kidron, ce produit pourrait être conservé à température ambiante. “Un vaccin oral pourrait devenir encore plus précieux dans le cas probable où un rappel de vaccin anti-COVID-19 pourrait être nécessaire chaque année ou tous les deux ans comme le vaccin antigrippal standard,” estime Nadav Kidron, le PDG d’Oramed Pharmaceuticals.

Ce vaccin pourrait être très efficace contre les mutations de la Covid-19

Oramed Pharmaceuticals est une société pharmaceutique spécialisée sur la recherche clinique et le développement de systèmes d’administration de médicaments par voie orale. Pour ce vaccin anti-covid, la société utilise des procédés développés pour son projet d’insuline par voie orale, technologie qui devrait bientôt être commercialisée car les tests sont en phase finale. La force de ce vaccin par voie orale contre la Covid-19 réside aussi dans le fait qu’il soit à triple antigène de type virus (virus-like particule - VLP), ce qui signifie qu’il cible trois protéines structurelles du virus. La protection vise ainsi la pointe, la membrane et l’enveloppe du SRAS CoV-2. Ce vaccin pourrait donc s’avérer très efficace pour la protection contre les mutations émergentes de la Covid-19.

Selon les chiffres publiés par Santé publique France le 26 mars dernier, 7 550 454 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France… Soit un peu plus de 10% de la population française.