Peut-on s'habituer à tout ?

Impossible il y a un an de penser qu'on pourrait s'habituer au port du masque ou au respect des gestes barrière. Pourtant, les capacités d'adaptation de notre cerveau sont constantes et nous apportent une flexibilité qui nous permet de nous adapter à chaque situation.

Qu'est-ce que le processus d'habituation ?

S'habituer à une nouvelle situation, changer ses habitudes ou ses réflexes correspond en réalité à la création de nouvelles "routes" mentales qui automatisent nos pensées et notre comportement. Si pour il faudrait 21 jours pour changer, d'après certaines études de psychologie, il faudrait plutôt deux mois avec une grande disparité allant de 18 jours pour les plus flexibles jusqu’à 254 jours pour les plus rigides.

Cette capacité d'adaptation dépend à la fois de la personnalité de chacun, mais aussi de l'âge, des expériences, du contexte économique et social, et même et de sa tolérance. Plus le changement apportera une récompense rapide et importante, et plus il sera facile de le mettre en place.

Comment s'habituer à une situation contraignante ?

Dans un contexte sanitaire difficile avec des périodes de déconfinement et de reconfinement, les habitudes sont bousculées et peuvent perturber le bon fonctionnement. Pourtant, il est possible de s'habituer à tout, y compris à une période incertaine, en mettant en place des habitudes plaisantes au quotidien qui peuvent contrebalancer un environnement particulièrement anxiogène : activité sportive, relaxation, jeux, relations sociales à distance...

L'habituation peut aussi survenir de la répétition. Si nous faisons tous des choses déplaisantes chaque jour, les répéter permet d'apprendre à les apprécier en les familiarisant. De cette façon le cerveau rend plus tolérables des contraintes initialement impossibles à concevoir.

Source : Phillippa Lally et al. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. 16 July 2009. European Journal of Social Psychology. https://doi.org/10.1002/ejsp.674