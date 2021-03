«Je suis revenu à l'essentiel»

"Le cancer, un cadeau de la vie". Guillaume Lamotte a posé cette phrase en quatrième de couverture de son livre "Adieu cancers" écrit après l'annonce de sa rémission dans un double cancer testicule-lymphome. "Je reconnais qu'elle peut heurter, mais c'est vraiment ce que je ressens", explique ce jeune père de famille qui a entamé un nouveau parcours à l'issue de sa maladie.

Pour Guillaume, tout commence lorsqu'à 35 ans, alors qu'il vient d'être papa, on lui diagnostique ce double cancer. "C'est comme un train de marchandises qui vous arrive en pleine poitrine, il faut être fort pour encaisser ce genre de nouvelle, apprendre quelque chose qui peut changer à jamais votre vie", raconte-t-il en évoquant ses premières réactions, la peur de mourir, de ne pas voir son fils grandir. Mais très vite, il se reprend. "Je me suis dit, le cancer n'est pas toujours égal à mort, accroche-toi à cela".

Un patient acteur de sa guérison

Et il s'accroche, à sa façon, sans doute guidé par la capacité d'aller de l'avant qui accompagne sa vie d'entrepreneur. Sa recette, s'informer sur sa maladie, aller au-delà des mots parfois obscurs des médecins. "Il faut poser des questions, comprendre ce que l'on a et ce que l'on va nous faire, il faut se renseigner sur la maladie, qu'elle n'ai plus aucun secret pour pouvoir mieux l'affronter". Guillaume Lamotte choisit d'être ce que l'on appelle un "patient acteur" de sa maladie, de sa guérison surtout. "Certains malades deviennent leur cancer, ils ne vivent plus qu'à travers leur maladie", observe-t-il.

Lui, il s'implique. Et affronte l'épreuve des traitements avec philosophie. "Les effets secondaires, il faut les accepter, cela fait partie du jeu". Il expérimente le jeûne contre les nausées, il fait de l'exercice pour pallier la perte du tonus musculaire. Et il ose même quelques pratiques alternatives, la réflexologie, les soins énergétiques. "'Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais cela peut aider, c'est important de renforcer en même temps son corps et son esprit, chercher à mieux gérer ses émotions, à se détendre pour éliminer les tensions accumulées".

Un livre et une nouvelle activité

Et puis arrive le jour où les médecins prononcent pour lui "ce mot que tout malade du cancer attend" : la rémission. "Nous avons fêté cette victoire tous ensemble, c'est un moment très important pour tout le monde", insiste Guillaume Lamotte. Mais de cette victoire, il ne fait pas une fin de l'histoire. "Pendant cette maladie, j'avais trouvé des réponses à des questions que je me posais sur moi-même, j'avais des choses à partager à travers un récit d'espoir". Et il se lance dans l'écriture de son livre en même temps qu'il démarre une nouvelle activité de coaching, pour "aider toutes les personnes qui ont vécu une épreuve, qui ne se sentent plus à leur place, qui souhaitent prendre leur vie en mains".

En fait, sa maladie lui a ouvert les yeux sur une autre façon d'exister. "Avant, je cherchais des recettes à l'extérieur, comme des formules magiques ... aujourd'hui je sais m'écouter, gérer mes émotions, j'a pris conscience que j'avais tout en moi, que j'étais complet, je vois la vie différemment; cette vie peut basculer à tout moment, je ne veux plus rien regretter, je fais les choses quand j'ai envie de les faire, je suis revenu à l'essentiel, servir, aider à devenir meilleur".

Pour trouver le livre "Adieu Cancers" de Guillaume Lamotte : https://adieucancers.fr/

Retrouvez ci-dessous l'émission "C Notre Santé" sur le thème "Cancer, comment être acteur de sa guérison", présentée par Jennifer Pasquier