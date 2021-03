A quoi sert notre voix intérieure ?

Qu'est-ce que notre voix intérieure ?



Qu'on l'appelle la "voix intérieure", les "pensées" ou encore le "langage intérieur", nous produisons tous un langage mental de façon volontaire ou spontanée, qui se manifeste par des interjections, des mots, des chiffres, des phrases ou même un monologue ou une conversation intérieure.

Pour autant, elle ne se manifeste pas toujours de la même façon en fonction de la personne ou du moment. D'après certains chercheurs, si certains se parlent à eux même de temps en temps, d'autres le fond en continu et d'autres jamais. Elle peut d'ailleurs être volontaire quand on se prépare ou répète avant une conversation ou une présentation, mais aussi être spontanée et devenir commentateur de ce qu'il se passe dans notre vie.

Est-elle normale cette petite voix ?

Avoir un langage intérieur permet de soutenir la cognition, c'est-à-dire notre pensée, pour par exemple mémoriser mieux quelque chose ou résoudre un problème. Notre petite voix améliore aussi la métacognition, c'est-à-dire la conscience de soi à travers les histoires que l'on se raconte soi-même, mais aussi ses souvenirs et ses projets. Dans certains cas, comment en psychologie positive par exemple, elle permet aussi de se motiver ou de se consoler à travers des affirmations : "tu peux y arriver".

Pour certains, ce langage intérieur déborde et se traduit par des ruminations anxieuses sur le passé (regrets), le futur (anticipations) ou le présent (manque de confiance en soi), ou encore des hallucinations sous forme de voix extérieurs à la sienne (en lien ou pas avec une schizophrénie). Il doit alors alerter et peut nécessiter un accompagnement psychologique.

En savoir plus :

- Réseau français sur l’entente de voix : http://revfrance.org

- "La Vie intérieure" de Christophe Andre, éditions Iconoclaste.