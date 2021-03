Courtney Love a failli en mourir : qu'est-ce que l'anémie ?

L'ESSENTIEL Dans un post Instagram partagé le 14 mars, Courtney Love a révélé souffrir d’une anémie.

La principale cause de cette maladie est le manque de fer

"Je suis triste et extrêmement malade. Affaiblie, souffrant d'une douleur indescriptible et rescapée d'une mort par anémie (je n'avais plus aucune hémoglobine) à l'hôpital, en août, à 44 kilos". Dans un post Instagram partagé le 14 mars, Courtney Love a révélé avoir été atteinte d’une anémie. La veuve de Kurt Cobain ressentirait une forte douleur et aurait été hospitalisée l'été dernier, alors qu'elle avait atteint le poids alarmant de 44 kilos.

Manque de fer

Après avoir été prise en charge pour de supposés problèmes de drogue, l'actrice et musicienne de 56 ans a finalement été soignée à temps par une "équipe de médecins la plus empathique et intelligente", et a commencé à suivre un traitement à base d'huile de cannabidiol (le cannabis utilisé à des fins médicinales) .

Le manque de fer constitue la principale cause d’anémie dans le monde : plus d’1,5 milliard d’êtres humains en souffrent. Les femmes enceintes sont particulièrement touchées, surtout en fin de grossesse. En effet, leurs besoins en fer croissent considérablement, du fait du développement du fœtus et du placenta, ainsi que de l’augmentation importante du volume sanguin.

Quels sont les symptômes de l'anémie ?

Il faut penser à une anémie en cas de saignements importants et répétés. Cela peut être le cas en cas de règles prolongées et/ou abondantes ou de crises d’hémorroïdes à répétition. En l’absence de saignements apparents, il faut penser à une anémie en cas de pâleur inhabituelle de la peau, pâleur qui peut s’accompagner d’une décoloration des conjonctives des yeux (que l’on voit à l’intérieur des paupières). Cette pâleur excessive peut s’accompagner d’une fatigue persistante, d’un essoufflement pour le moindre effort et de palpitations.