L'ARS d'Ile de France impose 40% de déprogrammations des soins dans les hôpitaux et cliniques

L'ESSENTIEL L'objectif est d'atteindre 1 577 lits de réanimation dans le courant de cette semaine

Le taux d'incidence en région parisienne atteint 400 pour 100 000

Mauvaise nouvelle pour les habitants de l'Ile de France : 40% des activités médicales et chirurgicales des établissements de santé -hôpitaux et cliniques- de la région vont être déprogrammés afin de libérer des capacités d'accueil en réanimation pour les patients Covid. C'est Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS(Agence régionale de Santé) qui a donné lundi 8 mars cet "ordre ferme et immédiat" en l'expliquant par "une tension très forte" avec plus de 950 malades en réanimation pour "moins de 1050 lits disponibles.

Libérer des lits de réanimation

Cette décision prise par l'ARS en s'appuyant sur les derniers chiffres de l'épidémie en région parisienne a pour objectif de libérer 500 nouvelles places en réanimation pour "atteindre 1577 lits au cours de la semaine prochaine". Selon son directeur général, c'est la très forte hausse de l'incidence depuis deux semaines qui augmente le flux de malades admis en réanimation : il annonce 70 à 80 entrées par jour en réanimation, soit un solde de 35 patients par jour".

La semaine dernière, près de 22 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés chaque jour, ce qui porte le niveau de l'incidence dans la région à environ 400 pour 100 00O. Des chiffres qui n'ont toutefois pas entraîné de nouvelles mesures de restriction pour les habitants d'Ile de France alors que le confinement le week-end était toujours en vigueur dans les Alpes Maritimes et qu'il a été imposé dans le Pas-de-Calais.

585 000 Français vaccins durant le week-end

Cette décision d'imposer aux établissements de santé une déprogrammation aussi importante des "autres" soins pourrait, toujours selon le patron de l'ARS, faire l'objet d'un "réajustement si le flux devint moins intensif en réanimation".

Mais cet "ordre" est un signe plutôt négatif quant à l'évolution de l'épidémie dans la région parisienne. Il intervient pourtant alors que le gouvernement se félicite d'un week-end "record" en matière de vaccination. Ce sont 585 000 Français qui ont ainsi été vaccinés entre vendredi soir et dimanche et la ministre déléguée en charge de l'Industrie a assuré ce lundi matin que la poursuite de cette intensification de la campagne pourrait s'appuyer sur la livraison de deux millions de doses de vaccins par semaine d'ici deux semaines.