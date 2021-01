Première aux USA : la réalité augmentée utilisée pour des chirurgies du genou

L'ESSENTIEL La réalité augmentée est la superposition de la réalité et d'éléments (sons, images 2D, 3D, vidéos, etc.) calculés par un système informatique en temps réel.

Jonathan Vigdorchik, chirurgien à New York, a pratiqué une opération de remplacement du genou sur deux patients souffrant d'arthrite sévère grâce à la réalité augmentée.

Pour la première fois aux États-Unis, un chirurgien a opéré deux genoux en utilisant la réalité augmentée, rapporte le Wall Street Journal. Une étape importante, qui démocratise cette technologie prometteuse dans le domaine de la santé.

La réalité augmentée est la superposition de la réalité et d'éléments (sons, images 2D, 3D, vidéos, etc.) calculés par un système informatique en temps réel. Elle permet d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images. Ses applications sont multiples et touchent de plus en plus de domaines, tels que les jeux vidéo, l’éducation, le cinéma, le désign…

Un retrait plus précis de l'os et du cartilage

Le mois dernier, Jonathan Vigdorchik, chirurgien à New York, a pratiqué une opération de remplacement du genou sur deux patients souffrant d'arthrite sévère grâce à la réalité augmentée. Il explique : "à plusieurs reprises pendant les opérations, la réalité augmentée m'a fourni des informations me permettant de vérifier que mes coupes étaient exactes, millimètre par millimètre". Une aide qui a permis un retrait plus précis de l'os et du cartilage, ainsi qu'un positionnement plus juste de l'implant. Les patients ont bien supporté l’opération.

Avant d'arriver à la phase opératoire, il était nécessaire de préparer ces deux interventions. Pour cela, le docteur Vigdorchi a pris des images tomographiques des genoux de ses patients, qu'il a ensuite téléchargées dans la plateforme NextAR, afin de les modéliser en 3D. Pendant l'intervention, ce sont des lunettes de réalité augmentée créées par la société Vuzix qui ont permis d'afficher en temps réel les paramètres chirurgicaux.