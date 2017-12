Grande première

Première mondiale : opération en réalité augmentée réalisée en France

Un chirurgien a réalisé une opération de l’épaule avec un casque de réalité augmentée à l’hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis. Une première qui permettra à l’avenir d’améliorer la précision des actes chirurgicaux.

Voir à travers la peau de son patient, un rêve de médecin devenu réalité : un chirurgien a posé une prothèse d’épaule avec un casque de réalité augmentée. Un système qui lui permettait de voir la position des organes et des muscles, des vaisseaux sanguins et des nerfs à travers la peau. Le chirurgien était aussi en relation avec des équipes médicales internationales (Corée du Sud, Royaume-Uni et Etats-Unis). C’est la première fois dans le monde qu’une opération est menée grâce à un système de réalité virtuelle aussi complet et avec des images holographiques d’aussi bonne qualité.

Une technologie qui pourrait limiter les complications

L’opération a été réalisée par le Dr Thomas Grégory, chef du service orthopédique et traumatologique de l’hôpital Avicenne à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il était équipé d’un casque de « réalité mixte » appelé Hololens, fabriqué par Microsoft. Il permet de voir les images en 3D de l’anatomie du patient, mais aussi d’avoir accès à d’autres informations comme son dossier médical. Ce que le chirurgien a vu dans son casque a été tourné plus tôt, puis reprojeté dans le casque en version 3D. L’opération était retransmise en direct par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris sur Youtube. (LIEN YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=xUVMeib0qek)

Ces nouvelles techniques pourraient améliorer la qualité des opérations chirurgicales. Elles offrent à l'opérateur une précision inégalable, impossible à avoir sans ces lunettes qui limitent le nombre de gestes et donc de risques de complications, voire d’infections.