Comment parler de sexualité avec son enfant?

Contrairement à une idée reçue, les enfants s'interrogent très tôt sur le fonctionnement de leur corps et leur ressenti. En parler dès le plus jeune âge sans honte ni gêne aide votre enfant à développer une image saine de la sexualité et créer un lien de confiance.

Répondre à ses questions sans tabou

Dès le plus jeune âge, choisir de nommer les parties génitales (pénis, vagin, vulve, anus, fesses...) sans utiliser de mots enfantins montre à votre enfant qu'il peut être à l'aise pour en parler et qu'il n'y a rien de gênant à les dire.

En prenant le temps de parler de sexualité de façon naturelle dans le quotidien avec lui, par exemple pendant les moments d'habillage ou de bain, votre enfant sait qu’il peut trouver des réponses à ses questions et mieux comprendre ce qu’il se passe.

Si vous êtes mal à l'aise avec son comportement ou ses questions, n'oubliez pas que les tout-petits ne cherchent pas à provoquer ou séduire et que leur intention n'est pas sexuelle. Au contraire, profitez-en pour lui parler d’intimité et de pudeur, tout en lui donnant une réponse simple et accessible pour lui.

Lui apprendre le respect de soi-même

Les jeunes enfants n'ont pas besoin de connaître tous les détails de la sexualité, mais de comprendre les réponses à leurs questions. Expliquez-lui avec une information vraie en évitant les histoires inventées, comme les cigognes par exemple.

Parler de sexualité c'est aussi expliquer à son enfant que les parties génitales sont quelque chose de personnel et que personne n'a le droit de les toucher sans son accord. Il peut refuser les contacts physiques qui lui causent de l'inconfort, et au fur et à mesure demander plus d'intimité.

En nouant ce dialogue tout au long de son enfance, votre enfant devenu adolescent saura se tourner vers vous lorsqu'il aura des questions sur la sexualité plutôt que vers Internet ou des amis.

En savoir plus : "Le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons", de Francoize Bouch, éditions Nathan.

Ci-dessous, l'émission Questions aux Experts sur le thème "Comment parler de sexualité avec les ados", avec le Dr Sylvain Mimoun :