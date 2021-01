Pourquoi bien dormir permet de mieux apprendre ?

Grâce aux progrès de la neurosciences, on sait maintenant identifier les zones du cerveau activées pendant le sommeil et l'apprentissage. Quand on manque de sommeil, on est moins capable d'assimiler correctement les informations.

Comment le sommeil renforce-t-il la mémoire ?

Notre mémoire est constamment sollicitée pendant la journée pour enregistrer les nombreuses informations que nous recevons. Cependant, le cerveau fait le tri en stockant certains souvenirs mais en oubliant très souvent les détails.

L'hippocampe, une région cérébrale du lobe temporal, est une structure clé de la mémoire qui s'active pendant l'apprentissage et le sommeil. Si bien sûr l'ensemble du cerveau participe au stockage des souvenirs, l'hippocampe sert de centre d'aiguillage pour retrouver leur chemin d'accès et le restituer.

Comment optimiser son apprentissage avec le sommeil ?

Il n'y a pas de secret, seule une bonne nuit de sommeil, avec la durée nécessaire, permet de consolider la mémoire, en particulier celle de l'apprentissage. Vouloir faire une nuit blanche de révision la veille d'un examen et donc une très mauvaise idée si on veut mettre toutes les chances de réussite de son côté.

Pour optimiser son sommeil, on se donne donc le temps nécessaire en fonction de son âge (8 à 10h en moyenne a l’adolescence), en évitant l'exposition aux écrans au moins 2h avant l'endormissement et en arrêtant toute consommation d'excitant comme la caféine dès le milieu de l'après-midi.

En savoir plus : "Enfants, ados... les aider à dormir enfin : Des solutions pour parents épuisés" de Michèle Freud, éditions Albin Michel.