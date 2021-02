Les opioïdes augmenteraient le risque de cancer du pancréas

L'ESSENTIEL L'abus d'utilisation des opioïdes est un problème de santé publique aux Etats-Unis

La consommation de ces produits est liée à une augmentation des cas de cancer du pancréas

Depuis plusieurs années, les États-Unis font face à une crise sanitaire, celle des opioïdes. En 2017, le pays a enregistré plus de 70 000 décès par overdose, dont 68% étaient dûs à ces médicaments opiacés. Prescrits pour soulager la douleur, ils peuvent créer des addictions graves. Des chercheurs du centre médical de l’université Rush, à Chicago, constatent qu’ils augmentent également le risque de cancer du pancréas. Ils ont réalisé une étude sur le sujet, publiée sur le site spécialisé PLOS One.

Une corrélation entre décès par opioïdes et cancer du pancréas

Les chercheurs sont partis d’une observation simple : les cas de cancer du pancréas sont en augmentation dans le pays, comme les prescriptions de médicaments opiacés. Des études précédentes ont montré que ces produits pouvaient aggraver certains cancers. Pour analyser le lien entre cancer du pancréas et opioïdes, les chercheurs ont utilisé des données allant de 1996 à 2016. D’après leurs conclusions, il y a une corrélation entre ces deux facteurs : les augmentations des cas de cancer sont corrélées à l’augmentation des décès dûs aux opioïdes. La hausse de ces derniers a un impact sur les cas de cancer du pancréas dans les années suivantes. L’équipe de recherche compte poursuivre ses analyses pour comprendre comment les opioïdes agissent sur le développement du cancer et ses évolutions.

Quels sont les chiffres ?

En 2017, plus de 191 millions de prescriptions d’opioïdes ont été réalisées aux États-Unis : parmi elles, 29% ont conduit à une mauvaise utilisation de ces médicaments par le patient et 12% ont provoqué des troubles liés à ces médicaments, dont l’addiction. En parallèle, 55 000 cas de cancers du pancréas sont diagnostiqués chaque année dans le pays. En France, 9 000 personnes sont concernées.

Un cancer particulièrement agressif

Pour l’instant, le tabac est le principal facteur de risque de cancer du pancréas. Fumer multiplie par trois le risque d’en être atteint. Le diabète de type 2 serait aussi l’une de causes possibles du cancer du pancréas, comme la surconsommation de produits gras. Généralement, le traitement repose sur le retrait de la tumeur, une chimiothérapie peut aussi être recommandée. Comme le rappelle l’Inserm, le cancer du pancréas est l’un des plus agressifs. Le taux de survie des patients à cinq ans est inférieur à 7%, notamment à cause d’un diagnostic souvent tardif, "au stade métastatique de la maladie dans la moitié des cas", précise l'Institut. Cette lenteur du diagnostic est notamment expliquée par les symptômes, qui ne sont pas toujours présents dans les premiers stades de la maladie.