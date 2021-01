Cigarettes électroniques : la vape attaque aussi l’intestin

L'ESSENTIEL L'utilisation régulière de cigarettes électroniques sans nicotine entraînait une "fuite intestinale", dans laquelle microbes et autres molécules s'infiltrent hors des intestins, provoquant une inflammation chronique du corps.

Le propylène glycol et le glycérol végétal sont mis en cause.

Présentées par les fabricants comme une alternative saine aux cigarettes à la nicotine traditionnelle, les e-cigarettes, à en croire une nouvelle recherche, contiennent des substances chimiques qui peuvent percer la barrière intestinale et déclencher une inflammation de l’organisme, ce qui peut entraîner toute une série de problèmes de santé.

"Fuite intestinale"

Dans cette étude, publiée le 5 janvier 2021 dans la revue iScience, les professeurs Soumita Das et Pradipta Ghosh ont découvert que l'utilisation régulière de cigarettes électroniques sans nicotine entraînait une "fuite intestinale", dans laquelle microbes et autres molécules s'infiltrent hors des intestins, provoquant une inflammation chronique du corps. Une telle inflammation peut contribuer au développement de diverses pathologies, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin, la démence, certains cancers, l'athérosclérose, la fibrose hépatique, le diabète et l'arthrite.

"La muqueuse intestinale est une entité étonnante. Elle est constituée d'une seule couche de cellules qui sont censées isoler le corps de billions de microbes, défendre notre système immunitaire et permettre en même temps l'absorption de nutriments essentiels", explique M. Ghosh. "Tout ce que nous mangeons ou buvons a un impact sur nos microbes intestinaux, la barrière intestinale et la santé en général. Nous savons maintenant que ce que nous fumons a également un impact négatif", poursuit-il.

La cause de l'inflammation

Avec son équipe, il a découvert que deux produits chimiques utilisés comme base de toutes les vapeurs liquides des e-cigarettes - le propylène glycol et le glycérol végétal - étaient la cause de l'inflammation.

"De nombreux produits chimiques sont créés lorsque ces deux substances sont chauffées pour générer les vapeurs qui causent le plus de dommages, pour lesquels il n'existe pas de réglementation en vigueur", déplore M. Ghosh. "La sécurité sanitaire des cigarettes électroniques fait débat. La teneur en nicotine et sa nature addictive associée a toujours été la principale préoccupation de ceux qui s'opposent à la vape. Or les produits chimiques qui composent la vapeur liquide devraient nous préoccuper davantage, car ils sont la cause de l'inflammation intestinale", conclut-il.