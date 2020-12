Génétique, précocité et pratique : les trois clés pour espérer devenir un grand musicien

L'ESSENTIEL Un âge de départ plus précoce est associé à l'aptitude musicale, tant chez les amateurs que chez les musiciens professionnels.

Les facteurs génétiques ont une influence substantielle sur l'âge auquel les individus commencent la pratique de la musique et leur aptitude musicale future.

Les enfants qui font preuve de plus de talent dans un domaine particulier, comme la musique, sont encouragés à commencer à pratiquer plus tôt.

La question "d’où vient le talent d’un musicien" revient régulièrement sans qu’aucune réponse définitive ne puisse, à l’heure actuelle, être apportée. “C'est une observation courante que les musiciens qui réussissent commencent souvent leur formation musicale tôt, a observé Laura Wesseldijk, chercheuse à l'Institut Karolinska en Suède. Une explication très discutée est qu'il peut y avoir une période de la petite enfance au cours de laquelle le cerveau est particulièrement sensible à la stimulation musicale. Nous avons cependant constaté que l'explication des raisons pour lesquelles un départ précoce est important peut être plus compliquée et intéressante qu'on ne le pensait auparavant.”

Un facteur génétique

Bien que la nouvelle étude soutienne l'idée qu'un départ précoce est associé à des niveaux plus élevés de compétences musicales et de réussite à l'âge adulte, les raisons sous-jacentes sont ailleurs. Les chercheurs estiment que cela est plutôt à chercher du côté des influences familiales, aussi bien les facteurs génétiques qu'un environnement familial musical encourageant. À cela, ajoutent-ils, se trouve un temps de pratique plus important que pour les musiciens qui commencent plus tard dans leur vie. Ils ont présenté les résultats de leurs travaux le 14 décembre dans la revue Psychological Science.

Pour leur étude, les chercheurs ont recruté 310 musiciens professionnels de diverses institutions musicales suédoises, telles que des écoles d'orchestre et de musique. Ils ont également utilisé les données d'un projet de recherche existant, l'étude STAGE sur des adultes jumeaux. Les participants des deux études ont été testés sur leurs aptitudes musicales et leurs réalisations. Ils ont également répondu à une série de questions qui ont mesuré la fréquence à laquelle ils ont pratiqué et l'âge de début de la formation musicale. Les données STAGE ont également fourni des informations génétiques sur ses participants.

Plus il y a de talent, plus l’enfant est incité à commencer tôt

En comparant les résultats de ces deux études indépendantes, les chercheurs ont pu montrer qu'un âge de départ plus précoce est associé à l'aptitude musicale, tant chez les amateurs que chez les musiciens professionnels. Ils ont ensuite évalué l'âge de départ d'une manière qui tient compte des données génétiques de l'étude STAGE. Les résultats indiquent que les facteurs génétiques ont une influence substantielle sur l'âge auquel les individus commencent la pratique de la musique et leur aptitude musicale future. Lors du contrôle des facteurs familiaux, à savoir les influences génétiques et environnementales partagées, comme un environnement familial imprégné de musique, il n'y a pas eu d'association supplémentaire entre un âge de départ plus précoce et la musicalité.

Les chercheurs estiment que les enfants qui font preuve de plus de talent dans un domaine particulier, comme la musique, sont encouragés à commencer à pratiquer plus tôt. Une autre possibilité avancée est qu'une famille musicalement active, intéressée et talentueuse, offre un environnement musical à l'enfant, tout en lui transmettant ses prédispositions génétiques à s'engager dans la musique.