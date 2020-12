Retour du froid et premières neiges  : 10 conseils pratiques pour passer l'hiver en bonne santé

1/Pourquoi frissonne-t-on lorsqu’il fait froid ?

Notre chaudière personnelle n’est pas un vulgaire chauffage, mais une centrale ultra sophistiquée pour garder notre température entre 36,5 et 37,5. La régulation thermique dépend d’une zone située au milieu de notre cerveau. Si notre température baisse, cette zone envoie des signaux nerveux à nos muscles pour d’abord effectuer une horripilation, c’est le terme scientifique de la chair de poule, puis une contraction, c’est ce que l’on appelle frissonner de froid.

2/Quel est le but de ces frissons ?

Le but est de produire de la chaleur grâce à nos muscles. Pour se chauffer en cas de froid, pour l’évacuer en cas de trop plein dans la fièvre. A l’inverse, si la température s’élève, les signaux nerveux donneront l’ordre de dilater les vaisseaux sanguins pour perdre de la chaleur, ce qui a pour conséquence de faire rougir et de déclencher la sudation. C’est donc aussi stupide lorsque l’on sort en hiver de se couvrir exagérément de couches de vêtements que d’aller frimer en T-shirt.

3/Quel est le bon habillage lorsqu’il fait froid ?

Le bon habillage, c’est celui où l’on ne frissonne pas – car si l’on continue de frissonner, c’est que l’organisme souffre – et celui qui ne provoque pas de sueur, dangereuse dès que le mouvement s’arrêtera.

Un cas particulier, le crâne des tous petits. Lorsqu'il fait froid, sortir un enfant tête nue, c'est comme pour un adulte, se mettre torse nu. La surface de la tête chez le tout petit est en effet proportionnellement beaucoup plus importante que celle de l'adulte. Et pourtant, on croise toujours de ces enfants certes bien emmaillotés au fond d'une poussette mais… sans bonnet ! Ce qui équivaut à sortir le grand père torse nu.. ce que personne ne laisserait faire. Or le froid est dangereux, et les enfants et les gens âgés sont plus vulnérables que les adultes également en raison d'une peau moins épaisse.

4/Une fois bien équipé lorsqu’il faut sortir, faut-il protéger la peau des zones exposées ?

Il s’agit uniquement du visage car il faut porter des gants. Certaines réactions sont normales et personne n’y échappe : démangeaisons, sécheresse de la peau, lèvres fendillées. Les engelures et toutes les douleurs dues au froid sont par contre anormales et doivent être traitées comme des brûlures.

5/Comment savoir s’il s’agit d’une engelure ?

Si bébé lors d'une promenade particulièrement froide se plaint de douleurs aux mains, aux pieds, au nez, aux joues et aux oreilles, il faut avoir le réflexe "engelure" et rentrer le plus vite possible pour réchauffer les parties du corps qui sont touchées à l'aide d'un linge ou d'un bain tiède, ce qui est la meilleure solution. Surtout ne l'exposez pas à une source de chaleur importante car elle pourrait aggraver l'engelure. S'il s'agit seulement d'une pré-engelure, la douleur s'apaisera rapidement. S'il s'agit d'une engelure, la douleur va revenir, assez vive, à l'image d'une brûlure qui est, en fait, assez proche dans ses conséquences.

6/Cela ne concerne-t-il que les tout petits ?

Les adultes n'échappent pas aux méfaits du froid, en particulier les gens âgés qui ont également la peau très fine. Si c'est le cas, celle-ci va d'abord devenir rouge, puis blanche ou grisâtre. Il ne faut surtout pas frictionner. La seule chose à faire est d'utiliser là aussi la chaleur tiède. Celle de son corps d'abord s'il s'agit des mains, puis dès le retour à la maison, le bain. Si la douleur ne cède pas ou si des ampoules apparaissent, l'avis d'un médecin est indispensable.

7/Respirer de l’air très froid peut-il être dangereux ?

Là encore, notre organisme a bien fait les choses. Il faut respirer par le nez, car celui-ci est l’organe de la respiration. L’air qui rentre dans les fosses nasales est humidifié, purifié par nos poils, mais surtout réchauffé par une quantité impressionnante de petits vaisseaux. D’ailleurs, un bon coup sur le nez permet de vérifier sa richesse en sang.

8/Donc, comme toujours en santé, se protéger du froid, c’est avant tout affaire de bon sens ?

Oui… Des vêtements suffisants, des gants, une écharpe devant la bouche, un nez grand ouvert et la nature se charge du reste. Et, quel que soit l'âge - en particulier aux extrémités de la vie - lorsqu'il gèle, il faut respecter quelques règles : éviter les vêtements trop serrés pour que notre circulation sanguine ne soit pas bloquée et puisse jouer son rôle de radiateur interne, qui est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Il faut également lutter contre l'humidité qui joue un rôle important, et prendre des vêtements amples et imperméables. Et si la température est inférieure à - 20, ne sortez pas. Il s'agit de températures où très jeunes et moins jeunes n'ont - médicalement parlant - rien à faire dehors.

9/Et les carburants comme l’alcool ?

La légende des Saint Bernard et leurs tonneaux d’alcool… Si cette légende était vraie, les braves "toutous" auraient irrémédiablement tué les naufragés de la montagne. Avec l’alcool c’est chaud dehors, froid dedans, puisque l’alcool dilate les vaisseaux de la peau. C’est donc une légende idiote…

10/Et les chutes ?

Si certains craignent vraiment le froid – les personnes âgées en particulier – il faut savoir que l’hiver, ce n’est pas l’engelure qui est le plus à craindre, mais plutôt la glissade.