L'ESSENTIEL La mannequin, présentatrice et actrice américaine Chrissy Teigen a dennoncé sur Twitter les multiples pressions que subissent les femmes qui décident de ne pas allaiter leur enfant.

Elles viennent de partout, professionnels de santé, famille, amis, collègues… La mannequin, présentatrice et actrice américaine Chrissy Teigen a dénoncé sur Twitter les multiples pressions que subissent les femmes qui décident de ne pas allaiter leur enfant. Dans un message publié sur Twitter le 29 novembre dernier, la star et maman de 35 ans a expliqué qu'il fallait "normaliser le lait maternisé" et ne pas "avoir honte de manquer de lait à cause d'une dépression et ainsi de suite".



"Le stress associé à la culpabilité de ne pas pouvoir faire la chose la plus naturelle pour votre bébé n'est pas l'idéal. Je me souviens à quel point j'étais triste", raconte-t-elle à ses followers en se remémorant ses allaitements difficiles lors de ses grossesses.

Le Haut Conseil de Santé Publique valide le lait issu de préparations pour nourrisson

En France, tous les experts du Haut Conseil de Santé Publique s’accordent sur l’importance de ne donner que du lait pendant les 4 premiers mois de l’enfant, que ce soit via l’allaitement maternel exclusif (de préférence au sein), l’allaitement dit "mixte" (qui alterne le lait de la mère et des biberons de lait spécial nourrisson vendu dans les commerces), ou uniquement un lait issu de préparations pour nourrisson.



"Sur le plan de l’alimentation, la période comprise entre la naissance de l’enfant et ses 36 mois est une étape de transition très importante", rappellent les scientifiques dans leurs nouvelles recommandations officielles sur la nutrition des tout-petits.



En octobre dernier, Chrissy Teigen et son mari John Legend ont annoncé qu'ils avaient perdu leur troisième enfant après plusieurs mois de grossesse, brisant un autre tabou : celui de la fausse couche.