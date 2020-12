Psychologie : pour rendre les enfants heureux à Noël, mieux vaut leur offrir des souvenirs plutôt que des cadeaux

L'ESSENTIEL Les enfants jeunes sont davantage heureux lorsqu'ils reçoivent des cadeaux matériels mais, à partir de douze ans, ils préfèrent les souvenirs de moments et/ou d’expériences marquantes.

Ces expériences leur procurent un bonheur durable car ils se souviennent des détails de l'événement longtemps après sa fin, ce qui n'est pas le cas des enfants plus jeunes.

Partager ou offrir des moments singuliers aux enfants de plus de 12 ans, qui deviendront des expériences puis des souvenirs, serait plus bénéfique que des cadeaux matériels. C’est le résultat d’une récente étude menée par Lan Nguyen Chaplin, professeure agrégée de marketing à l'Université de l'Illinois à Chicago. Ses travaux viennent d’être publiés dans l'International Journal of Research in Marketing. Pour arriver à cette conclusion, elle a comparé le niveau de bonheur ressenti par les enfants quand ils reçoivent des biens matériels à celui qu’ils tirent des souvenirs de certains moments ou de leurs expériences.



Se souvenir des détails de l'événement longtemps après sa fin

Si les plus jeunes, de trois à douze ans, sont plus heureux avec des cadeaux matériels, leurs aînés en revanche préfèrent les souvenirs de moments et/ou d’expériences marquantes. "Ce que cela signifie, c'est que les expériences sont très convoitées par les adolescents, pas seulement des choses matérielles coûteuses, comme certains pourraient le penser, souligne Lan Nguyen Chaplin. (...) Les jeunes enfants adorent les expériences. Des industries entières (par exemple, les parcs à thème comme Disneyland) sont construites autour de ça. En fait, les jeunes enfants sont heureux pendant ces moments. Cependant, pour que les expériences procurent un bonheur durable, les enfants doivent être capables de se souvenir des détails de l'événement longtemps après sa fin." Chose qui n’est pas possible avec les plus jeunes.

Prendre des photos pour que les enfants n’oublient pas

La différence entre petits et grands enfants est due au fait que les premiers ne gardent pas - ou presque pas - de souvenirs des moments qu’ils passent. Ils préfèrent donc les cadeaux matériels car ils en ont une trace. Le souvenir est ici matériel et la vision de l’objet procure du bonheur aux jeunes enfants, même s’ils ont oublié le moment où il l’ont reçu ou quand ils ont joué avec pour la dernière fois. En revanche, ils n’ont aucune trace d’un moment partagé ou d’une expérience. Une fois terminés, ils ne peuvent plus se souvenir des événements passés et n’en tirent donc plus aucun sentiment de joie. Mais, à force de travailler sur le sujet, Lan Nguyen Chaplin a trouvé un moyen de changer cela : "Prenez des photos ou des vidéos de promenades en famille, de jeux dans la neige et de fêtes d'anniversaire, conseille Lan Nguyen Chaplin. Les enfants apprécieront probablement davantage ces expériences s'il y a quelque chose qui leur rappelle l'événement." Ainsi, les enfants se souviendront plus facilement des moments photographiés. Il y a une trace, un souvenir matériel. Ils pourront ainsi revivre l’expérience en regardant les clichés. Une recommandation qui est aussi valable - et peut-être même plus - avec des vidéos.

Plus un enfant grandit, plus il tire de bonheur de ses souvenirs, qu’il s'agisse de moments passés avec ses proches et des nouvelles expériences. Des éléments qui lui permettent de se construire, bien plus que des objets matériels.