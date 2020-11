Les Français envisagent-ils d’être responsables à Noël ?

L'ESSENTIEL 64% des interrogés ont déjà fait savoir qu’ils ne bougeront pas de chez eux et autant qu'ils respecteront la règle des six personnes maximum autour de la table.

37% des sondés déclarent qu’ils fêteront ce Noël exactement comme les précédents.

Plus de trois Français sur quatre (78%) se disent soulagés de fêter Noël en famille.

L’année 2020 a été différente de toutes les autres et les fêtes de fin d‘année ne feront pas exception. Depuis les annonces d’Emmanuel Macron mardi 24 novembre sur la possibilité de pouvoir célébrer Noël en famille, la question de l’organisation de ces fêtes dans le contexte sanitaire actuel se pose. Dans un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 26 novembre, six Français sur 10 avancent qu’ils fêteront Noël d’une façon totalement différente des autres années.

Plus d’un français sur 3 fêtera Noël comme si de rien était

Ce sondage pointe la prudence envisagée par les Français pour cette fin d’année. En attendant les recommandations du gouvernement pour les Fêtes, 64% des personnes interrogées ont déjà fait savoir qu’elles ne bougeront pas de chez elles. La même proportion de sondés a indiqué respecter la “règle des six” maximum à table. Près de 66% des Français qui se disent concernés par la fête de Noël comptent se réunir avec moins de personnes que les années précédentes et 72% des sondés assurent qu’ils vont bien suivre les conseils du gouvernement.

Une part non négligeable a en revanche fait part de son envie de fêter Noël sans ces précautions. Plus d’un Français sur trois (37%) déclare vouloir fêter ce Noël exactement comme les précédents et 36% sortiront de chez eux, allant parfois assez loin. Pour preuve, 12% estiment qu’ils iront dans une autre région. Au total, 37% des sondés ont indiqué qu’ils se réuniront à plus de sept personnes, dont la moitié qui se réuniront même à plus de dix personnes. Près d'un Français sur deux (45%) ne compte pas respecter le mètre de distance entre chaque personne, environ deux Français sur trois (64%) déclarent même qu'ils ne porteront pas de masque.

Les Français soulagés de pouvoir fêter Noël en famille

Les annonces du gouvernement et l’allégement des mesures prévues pour les Fêtes de fin d’année sont une bonne nouvelle pour une grande majorité de Français. Plus de trois Français sur quatre (78%) se disent soulagés de pouvoir fêter Noël en famille. Ce sont 83% des personnes interrogées qui affirment qu'elles dîneront et/ou déjeuneront en famille. Près de 60% des sondés mélangeront même les générations (enfants, adultes, personnes âgées).

Il y a tout de même un sentiment de tristesse partagé par plus d’un Français sur deux (56%) de ne pas pouvoir fêter ce Noël comme les années précédentes. Près de la moitié des personnes interrogées affirment par ailleurs être stressée par le contexte sanitaire. Et 30% s’inquiètent de tensions que l’organisation de ce Noël pas comme les autres pourraient générer au sein même de leurs familles.