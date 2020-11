Pourquoi certaines femmes ont du mal à avoir un orgasme

La moitié des Françaises aurait du mal à atteindre l'orgasme alors que c'est le cas de seulement 6 % de leur partenaire. C'est d'ailleurs cela qui peut pousser certaines femmes à ne pas y accéder ou culpabiliser si elles n'y arrivent pas.

Qu'est-ce qui peut bloquer l'accès à l'orgasme ?

Être préoccupée, avoir des pensées intrusives ou négatives, ne pas arriver à se détendre psychologiquement et être dans le moment présent sont des causes très importantes évoquées par les femmes ayant des difficultés à jouir. Pouvoir se concentrer sur son plaisir et celui de son partenaire n'est pas toujours facile dans un quotidien surmené et envahi par une charge mentale importante.

Une autre cause souvent mise en avant est le manque d'estime de soi. Avoir une mauvaise image de son corps avec des complexes physiques, ou douter de ses capacités et se sous-estimer vis-à-vis de son partenaire est aussi à l'origine de difficultés à atteindre l'orgasme.

Comment se passe l'orgasme féminin ?

L'orgasme féminin est issu d'une réelle interaction entre les stimulations corporelles (visuelles, auditives, olfactives, tactiles) et les images fantasmées par le cerveau. Il évolue d'ailleurs en général en quatre phases (variable d'une femme et d'un rapport à l'autre) : une phase d'excitation, une phase de plaisir, une phase d'orgasme et une phase de détente.

Les conditions de la jouissance féminine sont donc d'avoir envie de vivre une relation sexuelle avec son partenaire, ou soit même, sans honte ni culpabilité et de pouvoir passer ce moment en pleine conscience, sans pression ni volonté de le faire pour faire plaisir à l’autre. Pour s'aider, il ne faut pas hésiter à utiliser des fantasmes ou des stimulations corporelles, se mettre en condition et parler de ses envies à son partenaire.

Source : Sondage IFOP pour CAM4 réalisé en novembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus en France (1003 femmes) et dans 7 autres pays.

En savoir plus : "Osez l'orgasme féminin" de Marie Minelli, éditions La Musardine