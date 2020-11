Traitement à l’oxygène hyperbar : et si c’était la clé de l’éternelle jeunesse ?

L'ESSENTIEL Des séances régulières d'hyperbarie permettraient d'inverser le processus de vieillissement des cellules sanguines.

Le traitement à oxygène sous haute pression agit sur deux aspects : le rallongement des télomères, qui sont les régions protectrices situées aux deux extrémités de chaque chromosome, et la réduction de l’accumulation de cellules sénescentes.

La jeunesse éternelle : pour chacun d’entre nous, c’est un rêve inatteignable, savamment entretenu par les publicités pour les crèmes antirides ou les clichés de chirurgie esthétique.

Mais jusqu’à présent, aucun traitement n’a été capable d’inverser, ni même de stopper le processus biologique de vieillissement des cellules humaines.

Une nouvelle étude de l'université de Tel-Aviv (TAU) et du centre médical Shamir en Israël publiée dans la revue Aging met cependant en lumière les effets spectaculaires sur le vieillissement cellulaire des traitements à l’oxygène hyperbar (OHB). Selon ses auteurs, ces derniers seraient capables de faire rajeunir les cellules sanguines d’adultes vieillissants.

Inverser le processus de vieillissement cellulaire

"Depuis de nombreuses années, notre équipe est engagée dans la recherche et la thérapie hyperbare - des traitements basés sur des protocoles d'exposition à l'oxygène à haute pression à différentes concentrations à l'intérieur d'une chambre de pression, détaille le professeur Shai Efrati. Parmi nos réalisations au fil des ans, on compte l'amélioration des fonctions cérébrales endommagées par l'âge, les accidents vasculaires cérébraux ou les lésions cérébrales."

L’essai clinique souhaitait "examiner l'impact de l'OHB sur des adultes vieillissants sains et indépendants, et découvrir si de tels traitements peuvent ralentir, arrêter ou même inverser le processus normal de vieillissement au niveau cellulaire", poursuit le chercheur.

Pour cela, les chercheurs ont recruté 35 personnes en bonne santé âgées de 64 ans ou plus qui ont été exposées à 60 séances d'hyperbarie sur une période de 90 jours. Elles ont aussi a fourni des échantillons de sang avant, pendant et à la fin des traitements, ainsi qu'un certain temps après la fin de la série de traitements. Les chercheurs ont ensuite analysé diverses cellules immunitaires dans le sang et ont comparé les résultats.

Un allongement significatif des télomères

Les résultats ont indiqué que les traitements ont inversé le processus de vieillissement dans deux de ses principaux aspects : il a permis de rallonger de 20 à 38% les télomères, c’est-à-dire les régions protectrices situées aux deux extrémités de chaque chromosome, mais aussi d’empêcher l’accumulation de cellules sénescentes, les cellules anciennes et défaillantes de l’organisme, responsable notamment de l’apparition des troubles métaboliques liés au vieillissement. D’après les chercheurs, le pourcentage de cellules sénescentes dans la population cellulaire globale a été réduit de 11 à 37% selon le type de cellule.

Aujourd'hui, le raccourcissement des télomères est considéré comme le "Saint Graal de la biologie du vieillissement", affirme le professeur Efrati. "Les chercheurs du monde entier essaient de développer des interventions pharmacologiques et environnementales qui permettent l'allongement des télomères. Notre protocole d'OHB a pu y parvenir, prouvant que le processus de vieillissement peut en fait être inversé au niveau cellulaire-moléculaire de base."

"Jusqu'à présent, des interventions telles que la modification du mode de vie et l'exercice intense se sont révélées avoir un certain effet inhibiteur sur le raccourcissement des télomères, ajoute le Dr Amir Hadanny, co-auteur de l’étude. Mais dans notre étude, seuls trois mois d'OHB ont permis d'allonger les télomères à des taux bien supérieurs à toutes les interventions ou modifications du mode de vie actuellement disponibles. Avec cette étude pionnière, nous avons ouvert la voie à d'autres recherches sur l'impact cellulaire de l'OHB et son potentiel pour inverser le processus de vieillissement."