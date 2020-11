Pourquoi les tout-petits mentent-ils ?

Si de nombreux parents sont inquiets quand leur enfant ne dit pas la vérité, en réalité ces mensonges sont souvent sans mauvaise intention. Que ce soit par peur de déplaire ou pour cacher une bêtise, à cet âge ils ne savent pas encore la différence entre les bonnes ou les mauvaises actions.

Avant 6 ans l'enfant ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire

Chez les plus petits, avant 6 ans, il est très fréquent de déformer la vérité pour s'amuser, faire rire ou éviter de se faire punir. À cet âge, ils ne comprennent pas encore le sens du bien et du mal, et encore moins l'impact que cela peut avoir sur les autres.

Si votre enfant a tendance à raconter des histoires sur ses parents ou ce qu'il se passe à la maison, c'est une façon pour lui d'enjoliver la réalité, souvent pour faire le malin ou épater ses copains et compenser une estime de soi un peu fragile.

Comment réagir quand il ment ?

Avant 6 ans, il est important de considérer le mensonge pour ce qu'il est, c'est à dire une histoire que se raconte votre enfant plutôt que comme un véritable problème. Bien sûr n'hésitez pas à l'encourager et à le féliciter quand il dit la vérité, même si c'est pour avouer une bêtise.

Aidez-le à mettre des mots sur les émotions qu'il ressent et ses désirs en lui expliquant l'importance de dire la vérité pour que les autres lui fassent confiance. Vous pouvez aussi l'aider à se valoriser autrement qu'en racontant des histoires imaginaires ou encore insister quand il invente en lui expliquant qu'il fait semblant.

De façon générale, ne réagissez pas trop négativement à un mensonge et essayez de lui montrer l'exemple en évitant de mentir, sauf pour le Père Noël et la petite souris qui lui permettent de stimuler son imagination.

En savoir plus : « Les mensonges », Dr Catherine Dolto, éditions Milan.