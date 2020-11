Les artistes sont-ils plus sujets à la dépression et aux addictions ?

Nombreux sont les artistes célèbres qui ont évoqué publiquement leur dépression et éventuellement leur consommation d'alcool ou de drogues. Pour autant, si la sensibilité artistique peut fragiliser, notamment au niveau des émotions, l'environnement, la réussite ou la précarité sont des facteurs déterminants.

Peut-on affirmer qu'il y a un lien entre créativité et santé mentale ?

Si certaines études ont évoqué un lien potentiel entre le talent créatif et certains problèmes de santé mentale, probablement car ce sont les mêmes circuits neuronaux qui entrent en jeu, l'explication de ce phénomène reste un mystère (1). En revanche les artistes en général sont beaucoup plus exposés à des variations émotionnelles intenses, entre moments de gloire et solitude ou précarité.

Les troubles de l'humeur comme la dépression ou le trouble bipolaire et les addictions étant étroitement liés, une fragilité émotionnelle sous-jacente, des événements de vie difficiles ou un environnement défavorable peuvent suffire à augmenter leur risque.

Qu'en est-il de la santé des artistes en France ?

D’après une enquête portant sur environ 500 artistes, en majorité des musiciens, réalisée en 2019 par un collectif d'artistes et de professionnels de la musique (la Cura) (2, 3), ce sont 43 % des participants qui déclarent avoir des problèmes d'alcool et 30 % une addiction à des drogues.

D'après cette enquête, 4 personnes sur 5 souffrent d'anxiété vis-à-vis de leur avenir professionnel et un peu moins d'un participant sur 4 a été diagnostiqué comme souffrant de dépression (2.5 fois plus que la moyenne nationale).

Si ce constat est alarmant, en particulier dans le contexte de crise sanitaire actuel de la Covid-19, des solutions existent, en particulier une prise en charge par des professionnels de santé ou des associations d'entraide.

