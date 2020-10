Cancer de Jeff Bridges: qu’est-ce qu’un lymphome?

L'ESSENTIEL L'acteur américain Jeff Bridges, âgé de 70 ans, a annoncé sur sa page Twitter souffrir d'un lymphome.

Ce cancer touche principalement les lieux de fabrication des lymphocytes, qui ont un rôle essentiel dans notre système immunitaire.

“New S**T has come to light”. C’est avec cette réplique célèbre de The Big Lebowski que l’acteur américain Jeff Bridges, qui tenait le rôle principal de The Dude, dans le film des frères Coen, a annoncé sur Twitter souffrir d’un lymphome. “On m’a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je me sens heureux d’avoir une formidable équipe médicale et le pronostic est bon”, a expliqué le comédien de 70 ans.





As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Un cancer du système immunitaire

Le lymphome est une forme de cancer du système lymphatique. Il survient lorsque les lymphocytes, une des familles des globules blancs, n’assurent plus leur travail correctement, en proliférant de manière anarchique. Dans ce cas de figure, les lymphocytes se reproduisent trop vite et/ou vivent trop longtemps. Les lymphomes se déclarent généralement dans les lieux de production des lymphocytes, comme les ganglions lymphatiques, la rate ou la moelle osseuse. Le gonflement indolore, anormal et asymétrique des ganglions lymphatiques est d’ailleurs l’une des premières manifestations d’un lymphome.

En temps normal, les lymphocytes identifient et luttent contre les corps étrangers, les cellules anormales ou cancéreuses. Ce sont eux qui sont chargés de fabriquer les anticorps avec lesquels notre corps combat une infection.

En France, selon l’Institut national du cancer, les lymphomes représentent la moitié des maladies graves du sang et 6% de l’ensemble des nouveaux cas de cancer. C’est le cinquième cancer le plus fréquent chez l’adulte et le plus fréquent chez les enfants de moins de 14 ans.

Deux grandes familles de lymphomes

Les lymphomes se divisent en deux grandes familles: les lymphomes hodgkinien et les lymphomes non hodgkinien.

Dans le lymphome hodgkinien, les ganglions lymphatiques gonflent anormalement. Ils sont durs mais ne présentent pas de douleurs ou d’inflammations. Lors d’une biopsie réalisée sur un ganglion, les médecins se rendent compte que les cellules qui le compose sont beaucoup plus grandes qu’à l’accoutumée, qu’elles possèdent un caractère malin (donc cancéreux). D’autres examens, incluant des prises de sang, des biopsies sur d’autres ganglions sont nécessaires pour passer un diagnostic

Par opposition, le lymphome non hodgkinien, ou plutôt les lymphomes non hodgkinien, sont un ensemble de maladies qui sont tous des cancers du système immunitaire, au nombre de 80 selon la classification de 2016 faites par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces derniers sont d’ailleurs plus fréquents chez l’homme que chez la femme. Comme pour le lymphome hodgkinien, le principal symptôme est le gonflement des ganglions lymphatiques.

Des cancers qui se soignent

S’ils sont pris à temps, les lymphomes peuvent être guéris. Pour le lymphome hodgkinien, le taux de guérison est supérieur à 80% avec des traitements par chimiothérapie et/ou par radiothérapie.

En ce qui concerne les lymphomes non hodgkinien, le traitement est plus complexe, en raison des multiples formes que peut prendre la maladie. Il se fait essentiellement avec une association de médicaments qui agit sur les cellules cancéreuses et de la chimiothérapie, on parle alors d’immunochimiothérapie. Dans les deux cas, une fois la maladie vaincue, des consultations médicales régulières sont adaptées afin d’effectuer un suivi.