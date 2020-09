Comment aider un conjoint surmené ?

Si un conjoint en état de surmenage (ou de burn out) a besoin d'aide, paradoxalement c'est déjà en prenant soin de soi-même que l'on peut adopter le comportement juste et trouver la bonne distance relationnelle. Pour éviter de tomber dans des attitudes néfastes, il faut comprendre la maladie et bien définir son rôle.

Être à l'écoute sans jugement

Le burn-out est une maladie et non pas un problème de volonté. L'étape de déni qui accompagne souvent les premiers symptômes ne doit pas être renforcée par des reproches mais au contraire par une attitude d'écoute et de bienveillance qui aidera votre conjoint à verbaliser sa souffrance.

Plutôt que d'imposer ce que vous souhaitez, prenez le temps d'écouter et de poser des questions ouvertes permettant à votre partenaire de dialoguer en toute confiance sans avoir l'impression de se défendre ou de se sentir attaqué.

Créer un environnement favorable

L'un des premiers réflexes quand on veut aider son conjoint en état de burn-out, c'est de le soulager de toute responsabilité. En voulant bien faire, nous seulement vous vous épuisez, mais vous créez aussi de la frustration qui peut être néfaste pour le couple à long terme.

Plutôt que de faire à sa place, acceptez que tout ne soit pas fait comme avant, mais valorisez-le ou la sur les petites actions et les comportements positifs au quotidien. Vous pouvez aussi consacrer plus de temps ensemble à vous reconnecter aux plaisirs de la vie comme la marche dans la nature, l'exercice physique, les relations sociales et de façon générale un environnement de repos sans facteurs de stress inutiles.

Votre présence ouverte et rassurante aide votre conjoint à redéfinir ses priorités et repenser son quotidien pour se soigne et éviter de replonger dans la même situation.

En savoir plus : "Guide du burn-out: Comment l'éviter, comment en sortir" de Anne Everard, éditions Albin Michel.