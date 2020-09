Diabète : des pistes thérapeutiques pour éviter l'insuffisance rénale

Selon le directeur de l'étude, agir sur miR-214 serait sûrement le plus judicieux car il semble clairement faire obstacle à l'autophagie lors du diabète et n'a pas de rôle évident dans la fonction rénale. Le p53, son régulateur, n'est probablement pas une bonne cible puisqu'il limite la prolifération des cellules, ou alors il offre la piste thérapeutique de mieux réguler l'autophagie en augmentant son action. “Nous pourrons peut-être ralentir l'insuffisance rénale de 20 ou 30 ans ou même l'empêcher de se produire”, se réjouit Zheng Dong.

Or, cette capacité de se rétablir est mise à mal chez les personnes atteintes de diabète, d'hypertension ou âgées. Les patients diabétiques qui développent une hypertrophie sont plus susceptibles de développer une maladie rénale en phase terminale, écrivent les scientifiques. Bien que l'autophagie diminuée ne soit peut-être pas la seule cause de cette hypertrophie ces scientifiques sont convaincus qu'elle contribue à l'apparition de l'insuffisance rénale d'autant plus que le stress cellulaire est un instigateur majeur du faible niveau d'autophagie.