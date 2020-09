Que racontent les enfants à leurs jouets ?

La plupart des enfants ont un jouet ou une peluche dont ils ont le plus de mal à se séparer. Ce n'est pas par hasard, car pour eux, il représente un véritable interlocuteur imaginaire qui leur permet de projeter ce qu'ils vivent, leurs émotions, et leur entourage.

Parler à son jouet aide à grandir

Si pour les plus petits le jouet ou la peluche a un rôle de consolateur en l'absence des parents, il a progressivement un rôle d’objet transitionnel qui lui permet de se détacher de sa mère, en particulier, pour évoluer vers un comportement plus actif de jeune enfant puis plus tard, bien sûr, d'adulte.

En lui parlant, il rejoue ce qu'il s'est passé à l'école, à la maison ou à l'extérieur en se donnant un rôle qui lui permet de comprendre, mais aussi interpréter le comportement des autres. Il s'adresse ainsi en quelque sorte à une extension de lui-même avec une maîtrise totale de ce qui se joue.

Quand faut-il s'inquiéter ?

Si le jouet ou la peluche fait partie de l'apprentissage de l'enfant en lui permettant de jouer ou de se confier sur ce qui le préoccupe, pour certains c'est aussi une façon d'échapper au dialogue avec les parents. C'est là où il faut s'interroger sur les causes de ce comportement qui se traduit parfois par une agressivité soudaine envers ses parents pour privilégier uniquement les confidences avec son jouet.

Le fait de vouloir mettre cette distance peut être en lien avec un comportement trop intrusif de leur part ou une tendance à se confier de façon excessive comme si leur enfant pouvait tout entendre et tout comprendre.

Pour trouver le juste milieu, n'hésitez pas à privilégier régulièrement le dialogue avec votre enfant, tout en lui laissant suffisamment d'espace pour rejouer ou se confier avec sa peluche ou son jouet.

En savoir plus : "Pourquoi les bébés jouent ?" de Laurence Rameau, éditions Philippe Duval.