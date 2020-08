Comment reprendre sa vie en main à la rentrée ?

Les vacances se terminent et une nouvelle année se prépare. Ce nouveau départ est l'occasion de se poser des questions sur son quotidien, et pourquoi pas mettre en place des changements, même minimes, pour se remettre au centre de sa vie en allant vers ses propres besoins et désirs.

Vivre à côté de sa vie

Si vous ressentez le blues de la rentrée c'est probablement que vous devez prendre ce message comme une incitation à la remise en question d'un quotidien qui est peut-être un peu trop éloigné de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Pour certains, cela peut même aller jusqu'au sentiment d'assister comme un spectateur plutôt que comme un acteur, a ce qu'il se passe.

En ayant le sentiment d'être en dehors de votre existence ou de n'avoir aucune prise sur votre futur, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour reprendre à nouveau la responsabilité de votre vie plutôt que de la subir.

Accepter de sortir de sa zone de confort

On peut reprendre pleinement sa vie en main lorsque l'on devient capable de se replacer au centre de sa vie, c'est-à-dire de ne pas faire porter la responsabilité au passé, aux autres ou aux circonstances extérieures. De cette façon vous vous attribuez à nouveau la souveraineté de vos choix, quelle que soit la situation, même la plus difficile.

Dans le tourbillon de la vie et la routine quotidienne, on a souvent tendance à oublier que chaque instant est l'occasion de se poser la question de son désir et de se positionner en fonction de ses propres besoins. Si bien sûr on agit aussi en fonction des autres, que ce soit la famille ou les collègues, en apprenant à vous écouter plus régulièrement, vous vous soulagez d'un poids et vous reprenez les rênes de votre vie.

En savoir plus : “Construisez votre avenir”, d'Alain Delourme, éditions Seuil.