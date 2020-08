Cet été, améliorez votre santé mentale avec les arbres !

Initialement originaire du Japon, la sylvothérapie consiste à utiliser le contact avec les arbres et la nature en général pour améliorer sa santé. Que vous soyez en vacances loin de chez vous ou pas, vous promenez dans une forêt ne peut qu'être bénéfique.

De quoi s'agit-il ?

Étudier déjà depuis plusieurs décennies, la sylvothérapie consiste à se promener à travers les arbres en se laissant guider uniquement par son intuition. L’attention doit être portée sur les sensations corporelles, la nature, les bruits, les odeurs et le chemin emprunté.

Souvent comparé à un état méditatif, cette façon de se promener, et même parfois d'enlacer et de toucher les arbres, aide à diminuer le stress et même améliorer le système immunitaire.

Que dit la science ?

D’après les études japonaises sur le sujet, les arbres libèrent des phytoncides, des molécules diffusées dans l'air qui aident à se défendre contre les bactéries et les champignons. C'est par les voies respiratoires que l'homme absorbe ces molécules lors de sa promenade. Si tous les arbres en diffusent, essayez de privilégier les cyprès et les forets denses.

De plus, dans une étude récente, une baisse du cortisol, l'hormone du stress, a été mise en évidence ainsi qu'une activation de certaines cellules immunitaires, entre autres chargées de détruire les cellules cancéreuses. Quand on connait le lien entre l’inflammation et certaines maladies mentales comme la dépression, les bénéfices constatés sont aussi physiques que psychologiques.

Il n'y a donc que des avantages pour la santé à se promener entre les arbres, seul, en groupe avec des amis ou de la famille. Pendant vos vacances et même après, essayez de marcher dans un bois deux heures par semaine environ pour obtenir des effets positifs.

En savoir plus : “Ces arbres qui nous veulent du bien. A la découverte des bienfaits de la sylvothérapie”, de Laurence Monce, éditions Dunod.