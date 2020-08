Cette invention traite les caries des jeunes autistes tout en douceur

L'ESSENTIEL La douleur ressentie chez les enfants et jeunes adultes présentant des troubles du spectre autistique ne peut être exprimée verbalement en raison de troubles graves de la communication;

"E-Dent" constitue un nouveau système de dépistage des caries reposant sur de la télémédecine.

Soutenu par la Fondation APICIL et la Mutuelle Intégrance, un nouvel outil numérique nommé “E-Dent*” permet de mieux dépister les caries chez les jeunes autistes, et ainsi de mieux les soigner.



Les troubles du spectre autistique (TSA) empêchent souvent les personnes atteintes d’exprimer leur douleur et de localiser le mal, faute d’une capacité de communication classique. Se rendre chez le dentiste peut aussi s’avérer très compliqué pour les parents de l’enfant autiste, et ce d’autant plus s’il souffre aussi d'une déficience intellectuelle.

Morsures, coups, tirage de cheveux

“La douleur ressentie chez les enfants et jeunes adultes présentant des troubles du spectre autistique ne peut être exprimée verbalement en raison de troubles graves de la communication. Bien souvent, ils ne parviennent pas à localiser et à indiquer l’endroit douloureux, ce qui se traduit par différents troubles du comportement tels que des morsures, des coups, du tirage de cheveux sur eux-mêmes ou sur autrui", explique l’association Autisme & Familles.



Pour solutionner ces problèmes, E-Dent constitue “un système de dépistage reposant sur de la télémédecine, et permettra de maintenir des jeunes âgés de 6 à 20 ans dans leur cadre habituel de vie et ainsi de pouvoir pratiquer un dépistage précoce plus aisément, avant même que la carie ne soit visible, évitant alors des douleurs. Pour ces jeunes, leurs parents et les équipes soignantes, cela représente un gain important de qualité de vie, en évitant la survenue de troubles du comportement", poursuit la Fondation APICIL.



La caméra utilisée par E-Dent révèle les problèmes bucco-dentaires grâce à la fluorescence. Reliée à un logiciel spécifique, elle dévoile la présence de caries par un simple signal rouge. Ce mode fait abstraction des autres tissus environnants qui s’affichent en noir et blanc, l’attention se focalisant sur la lésion carieuse. Les images obtenues sont ensuite traitées par un logiciel qui réalise un bilan complet sur la santé bucco-dentaire des jeunes autistes.



Avant d’utiliser le dispositif, les infirmières, en binôme avec un éducateur spécialisé, ont mis en place des ateliers pour l’apprentissage des gestes médicaux : ouvrir la bouche, accepter l’introduction d’un objet type crayon, abaisser la langue… Le tout afin d’arriver progressivement à la caméra (dont la forme est proche d’un gros crayon).

Les troubles du spectre autistique

Les troubles du spectre autistique sont considérés comme un ensemble de troubles, car les manifestations varient considérablement dans leur forme et leur gravité. Les TSA étaient auparavant sous-catégorisés comme les affections classiques suivantes : autisme, syndrome d’Asperger, syndrome de Rett, trouble désintégratif de l’enfance et trouble envahissant du développement non spécifié. Cependant, les médecins n’utilisent actuellement plus cette terminologie et considèrent ces affections toutes comme des TSA (sauf le syndrome de Rett qui est un trouble génétique distinct). Les TSA se distinguent du déficit intellectuel, bien que beaucoup de personnes atteintes de TSA souffrent des deux.



Ces troubles surviennent chez environ 1 personne sur 68, et ils sont 4 fois plus courants chez les garçons que chez les filles selon le manuel MSD.



*Projet développé au sein des Instituts Médico-Éducatifs de Tourcoing et d’Annœullin, membres de l’association Autisme & Familles .