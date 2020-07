Risque d'infection et d'inflammation : Lidl rappelle des lingettes pour bébé

L'ESSENTIEL Les deux types de lingettes sont conditionnés en paquet de 80 et ont été commercialisés entre le 07/04/2020 et le 15/07/2020.

Des lingettes pour bébé commercialisées dans les magasins Lidl sont rappelées. Les deux produits concernés sont les lingettes bébé sensitive avec huile d'olive biologique (x80) et les lingettes bébé confort à l'extrait d'aloe vera (x80) de la marque Lupilu. Les deux types de lingettes sont conditionnés en paquet de 80 et ont été commercialisés entre le 07/04/2020 et le 15/07/2020.

Voici les fiches des éléments défectueux :

Produit : LINGETTES BEBE SENSITIVE AVEC HUILE D'OLIVE BIOLOGIQUE X 80

Fournisseur : Albaad

Marque : Lupilu

Lot : 1440 0 064 9831 F

EAN : 4056489191681

Date de commercialisation : du 07/04/2020 au 15/07/2020



Produit : LINGETTES BEBE COMFORT A L'EXTRAIT D'ALOE VERA X 80

Fournisseur : Albaad

Marque : Lupilu

Lot : 1904 0 064 9840 H

EAN : 4056489191674

Date de commercialisation : du 07/04/2020 au 15/07/2020



Ce retrait intervient en raison d'une suspicion de la présence du germe Pluralibacter gergoviae, qui peut provoquer des réactions inflammatoires des voies respiratoires, de la peau ou des yeux ainsi que des infections des voies urinaires.

Consultez votre pédiatre en lui parlant du Pluralibacter gergoviae

Même si vous les avez achetées pour votre départ en vacances, il ne faut donc plus utiliser ces lingettes. Il est possible de les rapporter en magasin pour un remboursement. Si votre bébé présente l'un ou plusieurs des symptômes énoncés plus haut, consultez votre pédiatre en lui parlant du Pluralibacter gergoviae.



En 2016, la Food and Drug Administration avait envoyé un avertissement à un fabricant de gel douche, de shampoing et d'après-shampoing après avoir constaté un niveau excessif de microorganismes dans ses produits. L'une des espèces retrouvées était le Pluralibacter gergoviae. “Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui souffrent d'une maladie préexistante grave ou qui ont subi une intervention chirurgicale sont particulièrement exposées au risque d'infection”, notait la FDA dans son courrier.