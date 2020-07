Comment passer de bonnes vacances avec ses ados ?

Si les vacances sont souvent l'occasion de faire des activités en famille, pour l'adolescent c'est aussi l'occasion de s'affirmer encore plus que d'habitude et créer des conflits. Alors pour en faire un moment de détente et éviter le plus possible les tensions, quelques règles sont à respecter.

Éviter l'improvisation

Donner un cadre, préparer en amont le séjour et les activités, et mettre en place certaines règles, peut permettre à l'adolescent, et aux parents, de mieux se projeter sur ce qu'il va se passer pendant les vacances. Cependant, prenez le temps de préparer tout cela à l'avance avec lui pour qu'il puisse donner son accord et négocier sur certains points qui lui semblent essentiels. En lui imposant les choses sans lui en parler ben, vous risquez de provoquer son mécontentement et un comportement d'opposition très désagréable pendant tout le séjour.

En s'exprimant aussi sur ce qu'il souhaite faire, vous lui donnez sa place au sein de la famille, tout en respectant les règles de vie ensemble N'hésitez pas à le responsabiliser pour certaines activités qu'il accepte de faire, mais aussi lui laisser explorer par lui-même à l'intérieur du cadre que vous avez décidé ensemble.

Lui laisser suffisamment de liberté

En vacances tout le monde aime changer certaines habitudes et lever le pied. Si vous autorisez votre ado à sortir le soir, soyez donc indulgent s'il se lève plus tard le lendemain. C'est aussi un moment pour qu'il s'occupe de lui-même et puisse avoir du temps pour certaines expériences, peut-être amoureuses ou sexuelles. N'hésitez pas à respecter son intimité tout en lui montrant que vous êtes là s'il a besoin d'en discuter.

Des vacances réussies avec un ado c'est donc pouvoir trouver l'équilibre entre suffisamment de liberté et d'activités familiales, dans le respect des règles que vous avez établies ensemble.

En savoir plus : “P’tit(e) con(ne) ou l’insoutenable légèreté de l’adolescence”, de Christelle Dugardi.