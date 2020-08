Pourquoi faut-il boire au moins 1,5 litre d'eau par jour ?

L'ESSENTIEL En urinant, transpirant et respirant, nous éliminons environs 2,5L d'eau par jour, voire plus en cas de grosse chaleur, de grossesse, de fièvre ou d'effort physique

L'eau permet également d'évacuer les déchets métaboliques et toxiques, via les systèmes hépatique (foie) et rénal

Une déshydratation est associée à une altération des fonctions cognitives et peut induire des troubles de la mémoire

L'eau est le composant principal de notre corps puisqu'un organisme adulte en contient en moyenne plus de 60% (selon la morphologie) et que le liquide céphalorachidien qui entoure le cerveau en est composé à plus de 90%.

Néanmoins, en urinant, transpirant et respirant, nous éliminons environ 2,5L d'eau par jour, voire plus en cas de grosse chaleur, de grossesse, de fièvre ou d'effort physique. Notre alimentation solide ne comblant que 20% de ce déficit, il est donc indispensable à notre survie et essentiel à notre santé de compenser en buvant beaucoup d'eau.

La digestion et l'évacuation des déchets

Le sang transporte l'oxygène vers les muscles et le cerveau, mais également les nutriments, les hormones et les anticorps, c'est pourquoi il est important de maintenir un volume de sang suffisant, notamment grâce aux apports en eau. En effet, le plasma est la partie liquide du sang, laquelle est composée à 90% d'eau salée.

De même, l'eau permet également d'évacuer les déchets métaboliques et toxiques, grâce aux systèmes hépatique (foie) et rénal et joue un rôle dans l’absorption, le transport et la digestion des aliments puisqu'elle constitue 90% de la salive. L'eau sert aussi de lubrifiant pour les articulations et les yeux, maintient la température corporelle

L'eau, un anti-fatigue

La peau est l'organe le plus lourd que nous ayons et fait office de barrière protectrice entre les différents composants du corps (organes, os, sang, muscles, articulations…) et l'environnement extérieur. Elle se compose de 80% d'eau, ce qui explique qu'elle s'embellisse lorsque nous nous hydratons.

Concrètement, l'eau est la seule boisson dont le corps ait besoin et possède des vertus anti-fatigue et anti-stress. Une perte d'eau corporelle non compensée (déshydratation) est même associée à une altération des fonctions cognitives et peut induire des troubles de la mémoire, des capacités motrices, de la concentration et de l'attention visuelle.

Vous l'aurez compris, il est essentiel que vous apportiez à votre corps la dose d'eau dont il a besoin pour vous permettre de vous sentir bien et d'être en bonne santé. Pour cela, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Lorsque l'on est actif, on peut éliminer beaucoup d'eau avant de ressentir la soif. Il faut donc s'habituer à boire tout au long de la journée.