Un adolescent diabétique hospitalisé après avoir suivi les conseils santé d'un YouTubeur

Un adolescent diabétique a été hospitalisé en réanimation dans un état grave après avoir suivi les conseils santé d'un “youtubeur”. Atteint de diabète de type 1 depuis ses 17 ans, Alexandre a décidé d'arrêter son traitement après avoir vu les vidéos de Thierry Casasnovas (TC), un internaute animant une “chaîne de vulgarisation” proposant “des conseils génériques en alimentation, et plus largement en hygiène de vie, destinés aux personnes souhaitant adopter une approche plus naturelle”.

Des mensonges et des propos dangereux sur Youtube

Sur cette chaîne suivie par près de 500 000 abonnés, TC a mis en ligne des vidéos sur le diabète dont l'une s'appelle “Soignez tous les diabètes en 20 minutes”. Un titre sensationnel qui donne espoir, mais le diabète, qu'il doit de type 1 ou 2, est une maladie chronique l'on peut traiter, mais dont on ne peut pas guérir. Le youtubeur affirme pourtant, étude à l'appui, que la perte de poids permet de guérir du diabète. Sur Futura Science, Filipe de Vadder, docteur en physiologie, décrypte tous les mensonges et propos dangereux tenus par cet internaute qui n'a aucune spécialisation médicale en diabétologie.

Alexandre pourtant, croyant ses conseils, a arrêté son insulinothérapie et a fait une crise d'acidocétose, une complication sévère du diabète résultant d'une grosse carence en insuline dans le sang. Potentiellement mortelle, l'acidocétose diabétique survient généralement en cas de diabète débutant ou mal compensé par le traitement.

Heureusement, le jeune homme a survécu, mais sa mésaventure pointe l'irresponsabilité de certaines personnes se définissant comme des “influenceurs” sur Internet et distribuant des conseils sans expérience ni connaissance. “Dans ce domaine, [TC] est le ‘dérapeute’ le plus suivi, son audience est très [trop] importante. C'est aussi une porte d'entrée vers d'autres pseudo-spécialistes de l'argile, du jeûne, des vaccins, etc. Lui est une sorte de généraliste des fausses promesses médicales. Il a quasiment abordé tous les sujets. En déconstruisant son discours, on essaye d'alerter sur toutes ces dérives”, explique à Futura Science le collectif l'Extracteur, qui lutte contre les informations dangereuses liées à la santé sur Internet.

Le risque des conseils erronés

En 2015, la youtubeuse EnjoyPhoenix avait fait scandale en conseillant aux internautes de s'appliquer un masque beauté fait maison à la cannelle. Nos confrères de 20 Minutes avaient à l'époque interrogé un dermatologue qui alertait sur le risque d'utiliser de la cannelle, une plante “allergisante”.

Certains internautes ont en effet eu des brûlures sur le visage après avoir appliqué sa recette de masque. Ce à quoi “l'influence” avait répondu : “Honnêtement, s’il y a des graves problèmes de santé dans le monde, c’est plutôt des problèmes de cancer, de sida, de tout ce que vous voulez. Je pense qu’à un moment, il faut revoir ses priorités et 20 Minutes, au lieu de faire un article sur un masque qui fait quelques brûlures sur le visage, allez plutôt faire des articles sur comment réduire la guerre dans le monde.”