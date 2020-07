Covid-19 : l’OMS reconnait la possibilité d’une transmission par aérosol

L'ESSENTIEL Nous devrions éviter les endroits bondés, les lieux de contact étroit et les espaces clos ou mal aérés.

L’OMS reconnait qu'une transmission par voie aérienne peut se produire.

Après plusieurs tergiversations, l’OMS a fini par clarifier sa position. Le coronavirus pourrait bien s’attarder dans l’air une fois les réunions terminées, se transmettant d'une personne à l'autre. "Il est satisfaisant que l’OMS reconnaisse enfin qu'une transmission par voie aérienne peut se produire, bien que les preuves scientifiques doivent encore être consolidées", s’est félicité Linsey Marr, expert en aérosols chez Virginia Tech.

Eviter les endroits bondés

L'agence indique que la transmission du virus par aérosols pourrait être responsable de "l'apparition de Covid-19 signalée dans certains lieux fermés, tels que les restaurants, les boîtes de nuit, les lieux de culte ou les lieux de travail où les gens peuvent crier, parler ou chanter".



En plus d'éviter les contacts étroits avec les personnes infectées et de se laver les mains, nous devrions "éviter les endroits bondés, les lieux de contact étroit et les espaces clos ou mal aérés", poursuit l’OMS. Les maisons et les bureaux devraient aussi assurer une bonne ventilation.