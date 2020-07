Pratiquer une activité physique est bon pour votre vue

L'ESSENTIEL L'activité physique pourrait ralentir ou empêcher la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ainsi que le développement d'un glaucome et de la rétinopathie diabétique

Pratiquer une activité physique réduirait de 45% la prolifération des vaisseaux sanguins

Les chercheurs espèrent développer une méthode qui donnera les avantages de l'exercice physique sans avoir à en pratiquer

Nous savons que pratiquer une activité physique régulière est bon pour la santé physique et mentale. Une récente étude menée par des chercheurs de l'université de Virginie (Etats-Unis) rapporte en plus de cela, les bienfaits de la pratique physique sur la vue, notamment parce qu'elle contribuerait à ralentir, voire empêcher la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ainsi que le développement d'un glaucome et de la rétinopathie diabétique, qui touche 50% des patients diabétiques de type 2.

Une diminution de la prolifération des vaisseaux sanguins

Il s'agit d'une découverte inédite, puisque les vertus d'un mode de vie sain sur la vision a toujours été étudié par le biais de questionnaires. Or, cette fois, les chercheurs fournissent “des preuves tangibles” obtenues en laboratoire sur des souris. En comparant deux groupes de rongeurs, ils ont observé que ceux qui faisaient volontairement de l'exercice en courant dans leur roue réduisaient jusqu'à 45% la prolifération de leurs vaisseaux sanguins, en comparaison à l'autre groupe qui ne bougeait pas. En répétant l'expérience, ils ont observé une diminution de la prolifération des vaisseaux sanguins de 32%.

Néanmoins, les chercheurs ne savent pas encore exactement comme la pratique d'une activité physique peut réduire la prolifération des vaisseaux sanguins des yeux. “La prochaine étape consiste à comprendre comment et pourquoi cela se produit, et à déterminer si nous pouvons développer une pilule ou une méthode qui donnera les avantages de l'exercice physique sans avoir à en pratiquer”, explique Bradley Gelfand, auteur principal de l'étude, se référant notamment aux personnes âgées et handicapées dans l'incapacité de pratiquer une exercice physique.

“L'une des raisons pour lesquelles je voulais mener cette étude en quelque sorte égoïste : j'espérais trouver une raison de ne pas faire d'exercice physique”, a-t-il plaisanté, avant de rappeler qu'il était bien sûr essentiel pour la santé d'en pratiquer régulièrement lorsqu'on le peut.

Les recommandations officielles

En France, la recommandation officielle diffusée dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS) depuis 2002 est de pratiquer l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Comme le précise le gouvernement, pour les adultes, il est recommandé de pratiquer 30 minutes d’activité physique développant l’aptitude cardio-respiratoire d’intensité modérée à élevée, au moins 5 jours par semaine, en évitant de rester 2 jours consécutifs sans pratiquer.

“Les activités physiques à visée cardiorespiratoire et celles à visée musculaire peuvent être intégrées dans une même activité ou au cours de la même journée. Pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans, il est recommandé de pratiquer au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à élevée”.