Les jumeaux s'entendent-ils toujours ?

Qu'ils partagent le même patrimoine génétique pour les vrais jumeaux, ou sont nés en même temps pour les faux jumeaux, ils sont toutefois des individus à part entière, tout comme leur relation qui peut avoir des hauts et des bas. Respecter leurs différences et leur lien est important pour leur développement.

Une relation entre dominant et dominé

Même si l'image d'une relation parfaite entre jumeaux est souvent répandue, il n'est pas rare, loin de là, de constater une mésentente dès l'enfance. Chez certains couples, une relation de “dominant” et de “dominé” s'installe en fonction des activités et du contexte, renforcée par un statut d'inégalité.

Si pour certains ce passage à un rôle de dominant ou de dominé se passe très bien, pour d'autres il peut être source de conflit et renforcer leur différenciation. Le comportement de l'entourage n'y est pas pour rien, en particulier lorsqu'il met l'accent sur la comparaison dans la réussite scolaire, le sport ou les amis.

Que faire en cas de mésentente ?

Comme tout frères ou sœurs, cette mésentente peut être passagère ou plus ou moins virulente à certaines étapes du développement. Elle peut donc se résorber à l'âge adulte ou se poursuivre.

Pour les aider, rien ne sert de les forcer à s'aimer, mais au contraire de favoriser la discussion et parfois d'envisager une séparation de chambre ou de classe par exemple. Il faut aussi être attentif à leur développement et leur autonomie en évitant de les comparer et en les laissant évoluer à leur propre rythme.

En savoir plus : “Le guide des jumeaux”, de Jean-Claude Pons, Christiane Charlemaine, Émile Papiernik, éditions Odile Jacob.