Comment annoncer à ses proches une maladie grave ?

Si la plupart des professionnels de santé encouragent à parler de la maladie grave aux proches, rien n'oblige pour autant à le faire soi-même, et encore moins dans la précipitation. Prendre d’abord le temps de réaliser ce qu'il se passe permet de rassembler ses idées avant d'en informer son entourage.

Comment en parler ?

Annoncer une mauvaise nouvelle est aussi difficile pour celui qui la donne que pour celui qui la reçoit. Évitez donc les annonces par téléphone, ou en public. Rien de tel pour générer encore plus de questions chez votre interlocuteur et créer de la frustration.

Une fois que l'on se sent prêt à en parler autour de soi, il est préférable d'amener le sujet en petit comité, dans un moment où vous sentez que vous pouvez avoir toute l'attention de votre interlocuteur. Évitez de commencer directement en disant que vous avez une maladie grave pour ne pas brusquer trop rapidement votre entourage ni en utilisant un vocabulaire trop technique.

Parlez avec vos mots de l'emplacement de votre maladie ainsi que des conséquences sur votre corps et votre vie en général pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Vous aidez ainsi votre proche à comprendre progressivement de quoi il s'agit sans avoir à utiliser le mot "cancer" par exemple. Rassurez-le sans banaliser, tout en l'informant sur les traitements que vous allez avoir et les chances de guérison que vous a données votre médecin.

Et si je ne peux pas le faire moi-même ?

Si vous n'arrivez pas à en parler avec vos proches pour diverses raisons, ne vous culpabilisez pas, il est tout à fait normal que cette épreuve soit particulièrement difficile. Vous pouvez alors vous aider avec un professionnel de santé qui pourra informer tout en rassurant et en répondant aux questions de votre entourage.

En savoir plus : “Guérir envers et contre tout: Le guide quotidien du malade et de ses proches pour surmonter le cancer”, de Stéphanie Matthews Simonton, Carl Simonton et James Creighton, éditions DDB.