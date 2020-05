On peut maintenant déménager à plus de 100 kilomètres

C'est un aménagement qui convient aux déménagements. Depuis ce jeudi 21 mai, une nouvelle version de l'attestation de déplacements au-delà des 100 km permet de régler ses affaires immobilières Alors que jusqu'à présent les personnes souhaitant déménager ou gérer leurs affaires immobilières devaient cocher la case "motif familial impérieux", une nouvelle possibilité vient d'être ajoutée à leur intention. Désormais, une 8e case permet les "déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou la location d'un bien immobilier insusceptibles d'être différés."

Une nouvelle dérogation qui lève le flou qui pesait jusque là sur le secteur. Pour rappel, depuis le 11 mai, il est illicite de se déplacer au-delà de 100km à vol d'oiseau autour de son domicile à moins que cela ne soit dans le même département. Les entreprises de déménagement avaient petit à petit obtenues des dérogations afin de pouvoir poursuivre leurs activités au-delà de cette frontière des 100 km. Ils ont obtenu la reconnaissance de leur carte professionnel ainsi qu'une facilitation de déplacement. En effet, le gouvernement a publié un arrêté le 2 mai dernier qui lève exceptionnellement l'interdiction de circulation des poids-lourds de plus de 7,5t effectuant un déménagement le jeudi de l'Ascension, le dimanche de Pentecôte ainsi que le lundi 1er juin. Des signaux positifs pour le secteur immobilier jusqu'alors paralysé par le confinement.

Règle des 100km : un millier d'amendes sur 200 000 contrôles

Malgré ces souplesses, le gouvernement entend bien faire respecter l'interdiction de circuler au-delà de 100 km. "Il y aura des contrôles", a prévenu mardi sur BFMTV le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari qui a indiqué que près d'un millier d'amendes à 135 euros avaient été déjà été infligées, sur 200.000 contrôles. "Il y aura des mobilisations fortes des forces de l'ordre, non pas pour embêter les Français mais bien s'assurer du respect des règles", a-t-il précisé. Policiers et gendarmes intensifieront les contrôles dans les gares et aux abords des nationales et des péages d'autoroutes. Mais selon 20minutes, les forces de l'ordre entendent "faire preuve de discernement" et de "bienveillance".