Comment préparer vos enfants au déconfinement?

Entre excitation et appréhension, les enfants vont devoir reprendre le chemin de l'école dans les prochains jours avec de nouvelles règles qui vont sans doute bouleverser leurs habitudes. Parmi les mesures mises en place, le port du masque, le lavage des mains, ou encore le marquage au sol dans les classes et l'interdiction des jeux de contacts et de ballon peuvent être très impressionnantes pour les enfants.

Le rôle des parents pour préparer les enfants

Même si bien sûr les enseignants vont devoir faire preuve de pédagogie pour enseigner toutes ces nouvelles mesures, les parents ont un rôle essentiel pour rassurer leurs enfants. En fonction de leur âge, avec des mots adaptés et compréhensibles, il est important de prendre le temps de leur parler du virus et de leur expliquer pourquoi ces règles sont mises en place.

Les prévenir que leur quotidien à l'école ne sera pas exactement le même ne suffit pas, il faut aussi les préparer et leur expliquer exactement ce qui ne sera plus autorisé, mais aussi insister sur les choses qui restent les mêmes pour leur permettre de retrouver certains repères. N'hésitez donc pas à leur demander ce qui les inquiète le plus et à les rassurer sur la façon dont ils pourront jouer ou interagir avec leurs camarades tout en respectant les nouvelles consignes.

Un discours à adapter à l'âge

Chez les plus petits, plus sensibles au sentiment d'insécurité, il est important de leur expliquer que toutes ces nouvelles règles sont mises en place pour les protéger afin qu'ils n'aient pas peur. Vous pouvez par exemple utiliser des jeux de rôle pour leur montrer comment les adultes portent un masque, à quelle distance il faut se tenir et comment bien se laver les mains et à quel moment en utilisant des explications ludiques qui les motiveront à bien faire.

Avec les plus grands, en général à partir du collège, le discours doit être plus ferme afin de les aider à respecter les nouvelles règles. Physiologiquement ils auront tendance à braver les interdits et tester les limites. C'est pourquoi il est important de privilégier un dialogue régulier pour leur faire comprendre l'importance de ces mesures qui sont faites pour les protéger mais aussi protéger les autres.

En savoir plus : “Parents efficaces: Les règles d'or de la communication entre parents et enfants”, du docteur Thomas Gordon, éditions Poche Marabout.