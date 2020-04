Comment gérer les enfants pendant le confinement lorsque l'on télétravaille ?

Avec le confinement, de nombreux parents se retrouvent à devoir jongler à la fois entre leur activité professionnelle, les tâches domestiques et le rôle de professeur pour leurs enfants. La situation est d'autant plus compliquée pour les parents solos. Alors n’hésitez pas à vous remettre en question et bousculer vos habitudes.

On ne peut pas télétravailler et s'occuper de ses enfants en même temps

Même en faisant une croix sur certaines activités impossibles à réaliser en période de confinement, il n'est pas possible de travailler comme d'habitude, 5 jours par semaine, et en plus de faire la classe à ses enfants. C'est pourquoi, avant même de vous culpabiliser, acceptez de regarder la réalité en face pour ensuite trouver des solutions afin que tout le monde puisse travailler tout en gardant sa bonne humeur.

Remettez votre routine en question

Afin de responsabiliser chacun et limiter le surmenage, réfléchissez avec vos enfants d'une nouvelle routine familial. Vous pouvez vous inspirer des chartes de confinement ou de programme d'activités disponibles sur les réseaux sociaux afin de définir de nouvelles règles et un planning tous ensemble.

N'oubliez pas de respecter des plages de travail mais aussi de loisirs vous permettant de vous adapter au mieux face à cette situation inédite.

Lâcher du lest

En confinement on ne peut pas avoir les mêmes exigences avec ses enfants qu'en période habituelle. C'est aussi le moment pour revoir certaines exigences à la baisse, que ce soit vis-à-vis de vos enfants ou même de votre travail, en faisant preuve de transparence avec votre employeur.

Comme le niveau de stress est déjà bien plus élevé que d'habitude, utilisez ce temps pour être bienveillant envers vous-même et vos proches, en créant de nouveaux moments de convivialité qui permettront de resserrer les liens et cultiver l’envie de rester chez soi.

En savoir plus : “Manuel de survie d'une mère de famille : Comment tenir sa maison en ordre et son âme en paix”, d'Holly Pierlot, éditions de l'Emmanuel.