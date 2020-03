Un hôpital d’urgence en plein Central Park et un navire-hôpital au port de Manhattan

L'ESSENTIEL A New-York, on a compté en une seule journée un mort toutes les 17 minutes

Les hôpitaux ont du mal à faire face à l'afflux massif de patients

New York est la ville américaine la plus touchée par le coronavirus avec 776 morts et 33 000 cas, selon les derniers chiffres datant de lundi 30 mars. C’est environ un mort toutes les 17 minutes à cause du Covid-19 dans la Big Apple. Pour aider les hôpitaux à faire face à l’afflux massif de patients, les grands moyens ont été déployés.

Un hôpital de renfort dans Central Park

Pour épauler les établissements de la ville débordés par l’afflux de malade, un hôpital d’urgence est installé à Central Park, au cœur de Manhattan. Cet hôpital de renfort peut accueillir 68 patients qui souffrent du Covid-19. Dans les différentes tentes qui forment cet hôpital de secours, on trouve des unités de soins intensifs équipées de respirateurs artificiels et un total de 70 médecins, infirmiers et techniciens venus de tout le pays. “Nous espérons être opérationnels d'ici 48 heures et prêts à accueillir des patients”, a précisé le docteur Elliott Tenpenny, coordinateur de l’équipe, ce lundi.

Cet hôpital de campagne en pleine ville a vu le jour à l’initiative de l’organisation humanitaire Samaritan's Purse, une organisation évangélique basée en Caroline du Nord. La localisation de cet hôpital n’a pas été choisie au hasard puisqu’il est situé à proximité d’un centre hospitalier non loin de Central Park, dans le quartier d’East Harlem. Un hôpital d'urgence, dans le centre de conférences du Javits Centern, doit également ouvrir ce lundi. Quatre autres sites à travers la ville ont été approuvés pour décharger les hôpitaux, débordés ces derniers jours par l'afflux de malades.

Un hôpital de campagne construit en plein Central Park en 48 heures. Spécialement conçu pour les patients de Covid-19, le lieu a une capacité de 68 lits #AFP pic.twitter.com/0Clmjfzwd7 — Eléonore Sens (@EleonoreSens) March 30, 2020

Un navire-hôpital militaire pour désengorger

À cela s’ajoute un navire-hôpital militaire, arrivé ce lundi dans le port de Manhattan. Avec une capacité de 1 000 lits, l’USNS Comfort contribuera à l’effort de désengorgement des hôpitaux new-yorkais. Au total, il compte une douzaine de salles d’opération pour un personnel soignant composé de 1 200 personnes pouvant accueillir des patients en soins intensifs pour des raisons autres que le Covid-19. “Le fait que la marine soit là, que l'armée soit là pour aider New York à un moment où notre ville est dans le besoin, c'est très important. (...) Pour la population de la ville qui a traversé beaucoup de choses ces dernières semaines, ça remonte le moral. C'est très émouvant pour nous tous, nous avons besoin d’aide”, a commenté le maire de la ville, Bill de Blasio.