Comment pense vraiment une personne dyslexique?

La dyslexie concernerait jusqu'à 10 % des enfants d'après l'OMS, et jusqu'à 3 fois plus les garçons que les filles. On la confond souvent avec un retard mental, un problème auditif ou visuel, ou encore un problème d'élocution. Pourtant les dyslexiques sont capables de faire travailler encore plus de régions de leur cerveau au même moment.

Comment fonctionne le cerveau des dyslexiques ?

La dyslexie est un problème plus global que le simple apprentissage de la lecture. La différence proviendrait surtout d'un déficit du cerveau dans le traitement de la phonologie, c'est-à-dire les sons du langage.

Ainsi, le dyslexique ne comprend que le sens partiel d'un mot ou d'une phrase, mais pas son sens global. Le message d'un texte peut lui échapper totalement ou partiellement. De ce fait, il peut avoir des blocages dans la lecture et des difficultés dans différentes matières.

Pourtant les dyslexiques ont beaucoup de qualités

On croit souvent à tort que les dyslexiques ont une pensée différente. En réalité c'est seulement l'interprétation et la compréhension des mots et des phrases qui donne cette impression.

En réalité les dyslexiques sont capables de s'occuper de plusieurs tâches en même temps, ce qui fait de leur langue un langage unique qui leur permet même de se comprendre entre eux partout à travers le monde.

Ils sont aussi dotés d'une empathie exceptionnelle qui leur permet de percevoir ce que d'autres ne peuvent pas grâce à leur pensée graphique. Ils peuvent ainsi développer un véritable langage sans les mots.

En savoir plus : “Vive la dyslexie !” de Béatrice Sauvageot, éditions du Nil.