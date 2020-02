Coronavirus : près de 1700 morts dont un en France mais la contamination diminue

Le décès du touriste chinois, âgé de 80 ans, des suites d’une infection du coronavirus est le premier cas de décès en France et hors d’Asie. Il était hospitalisé à l’hôpital Bichat avec sa fille depuis le 25 janvier dernier et ces deux personnes avaient été soumise à "des mesures strictes d'isolement" selon la ministre de la santé, Agnès Buzyn, dans une conférence de presse ce samedi. La santé de la fille "n'inspire plus d’inquiétudes", a annoncé la ministre, ajoutant que elle-ci devrait sortir de l’hôpital prochainement. C’est le troisième décès hors Chine, après les Philippines et Hong Kong.

Un nouveau cas d’infection en France

Un douzième cas d’infection au SARS-CoV-2 a été confirmé en France par la ministre de la santé, Agnès Buzyn, dans un communiqué. Il s’agit d’un Britannique qui a séjourné dans le chalet des Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie. Un premier cas a été découvert dans ce chalet avant que cinq autres personnes soient diagnostiquées positives la semaine dernière. "Le patient est demeuré en isolement strict dans un hôpital référent à Lyon depuis samedi dernier, conformément à la procédure de surveillance renforcée des cas contacts", précise le ministère de la Santé. Le communiqué précise que son état "n’inspire pas d’inquiétude à ce jour".

Le nombre de nouvelles infections diminue

Le dernier bilan sur les nouveaux cas d’infection au coronavirus en Chine fait état d’une diminution par rapport à la veille. Au total, 1 843 nouvelles personnes infectées ont été recensées par la commission sanitaire de la province du Hubei. Le nombre de mort est passé à 1 665 après que 139 personnes soient récemment décédées dans la province du Hubei. Sur place, une équipe d’experts déployée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devait arriver ce week-end afin de réaliser des inspections sur le terrain.