Comment l'imagination aide à prendre des décisions

Tourner à gauche ou tourner à droite ? C'est l'imagination qui permettrait au cerveau de nous indiquer la bonne décision ... et la bonne direction. C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l'université de Californie (Etats-Unis) et publiée dans la revue Cell qui souligne que l'hippocampe, une partie du cerveau considérée comme le centre de la mémoire mais également comme un centre de navigation permettant de retrouver un endroit lié à des souvenirs, est aussi capable d'imaginer l'avenir.

“L'imagination est fondamentale pour la prise de décision, mais jusqu'à présent les neurosciences n'avaient pas donné d'explication sur la façon dont le cerveau génère un avenir imaginé en temps réel”, explique Loren Frank, professeur de physiologie. C'est en observant ce qui se passe dans l'hippocampe de rats qu'ils ont comblé cette lacune.

Un GPS neuronal

Les animaux ont été placés dans un labyrinthe pour se retrouver face à une bifurcation, leur imposant de choisir entre la direction à droite ou la direction à gauche. A l'instant précis de la nécessité d'une prise de décision, l'examen de leurs “cellules de place”, des cellules de l'hippocampe considérées comme une sorte de GPS neuronal, a montré qu'elles réagissaient en leur indiquant à la fois leur position et les deux alternatives entre les chemins possibles. Comme si leur cerveau leur disait simultanément: “Tu es là, si tu vas à droite, voilà ce qui va arriver et si tu vas à gauche voilà ce qui va arriver”. Mieux, ces “cellules de place” leur donnait également l'indication qu'ils pouvaient changer d'avis et, après avoir choisi une direction, se retourner et aller dans l'autre sens !

“L'hippocampe est aussi capable d'imaginer l'avenir”

“C'était excitant à voir parce que la vitesse et la cohérence sont les deux éléments nécessaires pour gérer un certain nombre de paramètres dans la vie réelle, pour les animaux comme pour les humains”, racontent les scientifiques de l'université de Californie.

Cette expérience leur a surtout permis de tirer de nouveaux enseignements sur le fonctionnement de cette partie du cerveau. “Nous pensons que cela montre que l'hippocampe n'est pas seulement responsable de l'enregistrement du passé (la mémoire) et du traitement du présent, mais qu'il est aussi capable d'imaginer l'avenir”, affirment les auteurs de l'étude. Des travaux qui fournissent une nouvelle base pour comprendre non seulement comment le cerveau fonctionne dans la prise de décision mais aussi comment l'imagination fonctionne plus largement.