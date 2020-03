Pour bien dormir, n’oubliez pas la chambre

Bien dormir nécessite de gérer un ensemble de facteurs très différents. On parle toujours de la position, de la forme des oreillers, de la solitude ; on oublie souvent tout simplement la chambre : sa couleur, sa température, son calme, son odeur… et bien d’autres choses.

Choisissez d’abord pour les murs une couleur froide, le bleu ou le vert, qui ont des propriétés apaisantes. Respirez un air sain et frais.

Aérez donc votre chambre matin et soir et respectez une température idéale de 17 à 18 degrés sans ouvrir la fenêtre pour dormir. Car n’oubliez pas que le bruit est la première nuisance. Si vous habitez un endroit trop sonore, posez un double vitrage et si ce n’est pas possible, pensez aux tentures et aux tapis. Des tentures épaisses, car selon les Orientaux, on aide les problèmes d’insomnie en harmonisant les énergies, et en les ralentissant… C’est le rôle de ces tentures. Pour la même raison, évitez les miroirs, les angles acérés, les objets pointus ou les surfaces très lisses. La Terre est d’ailleurs entourée d’un réseau de rayonnements électromagnétiques comme un ballon dans un filet. Il faut, paraît-il, ne pas dormir trop longtemps à l’endroit où les lignes se croisent.

Un géobiologue en secours

Changez donc votre lit de place tous les deux ans ou faites appel à un géobiologue pour déterminer l’emplacement idéal de votre lit.

Ne mettez pas la télévision dans la chambre, mais si c’est le cas, évitez les spectacles violents ou déprimants, ce qui ne va pas être facile. Préférez la radio qui vous permettra une relaxation indispensable pour évacuer la tension et chasser le stress. Pour y parvenir, respirez profondément en utilisant les muscles de votre ventre. De grandes respirations à fond aident à s’endormir.

Notre cerveau a besoin d’énergie pour fonctionner mais également de sérotonine pour passer de la veille au sommeil. Ces 2 éléments se trouvent dans les glucides, par exemple les céréales, que tout insomniaque pourrait consommer au repas du soir. Il est difficile de s’endormir lorsque l’on a les pieds très froids. Il est possible dans ce cas de prendre un bain de pieds ou mieux, un bain tout court, mais dans une eau entre 34 et 38 degrés, et pas plus de 20 minutes.

Des fleurs

Une dernière recommandation : les fleurs harmonisent les états d’âme, par l’intermédiaire de leurs élixirs… Des élixirs en vente dans le commerce. Tous ces conseils ne sont pas habituellement ceux que donnent les médecins, c’est peut-être dommage… Car ils ont le mérite d’être très pratiques.

Docteur Jean-François Lemoine

