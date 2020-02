C’est plein de chats morts aux pieds des arbres !

Le 11 février (le 11/2, donc 112 !) est chaque année la journée européenne du 112, le numéro d'urgence disponible dans toute l'Europe. Pourtant, seul un Français sur 4 en connaît l’existence et privilégie les autres numéros à sa disposition !

Le 18, les sapeurs-pompiers

C’est le numéro le plus appelé, celui des sapeurs-pompiers, une ligne d’appel enregistrée, avec reconnaissance de l’appelant. C’est le numéro d’urgence le plus utilisé : pour les incendies, les risques d’explosion, les fuites de gaz, les intoxications ; les accidents de circulation nécessitant des secours à personnes ; les malaises ou chutes et accidents sur la voie publique nécessitant des secours à personnes…

Les pompiers se déplacent aussi pour toutes les opérations nécessitant un savoir-faire particulier : risque chimique et radiologique, sauvetage côtier, secours en milieu périlleux ; nids de guêpes ou essaims d’abeilles dans un environnement sensible (crèches, écoles, etc.) ; opérations consécutives à un événement climatique naturel (tempêtes, inondations, etc.) ; personnes bloquées dans un ascenseur en panne, nécessitant des actes de secourisme…

Dans tous ces cas, les secours apportés sont gratuits.

En revanche, on n’appelle pas les sapeurs-pompiers pour les accidents de la circulation présentant uniquement des dégâts matériels ; les fuites d’eau entre compteur et robinet ; les pannes d’ascenseur sans notion de secours à personne ; les ouvertures de portes sans nécessité de secours à personne… et les chats en haut des arbres !

Le 15, le SAMU

En cas de situation de détresse vitale, ce numéro permet l'intervention d’une équipe médicale ; grandes urgences médicales à domicile, malaises dans un lieu public, ou encore blessés par accident. Celui qui va répondre est en mesure de déterminer et de déclencher dans les délais les plus brefs l'arrivée d'une ambulance privée, d'une ambulance de réanimation ou d'un hélicoptère pour les cas les plus graves.

Le 112, le numéro d’urgence européen

C’est le numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence dans l’ensemble de l’Union européenne. Il peut être composé à partir d’un téléphone fixe ou portable, sans avoir d’abonnement, avec n’importe quel opérateur européen. Il est en général possible de le composer sans déverrouiller le téléphone. Ce numéro est aussi valable dans les cas d’urgence relevant du 17 (police/gendarmerie), du 15, ou du 18.

Lors de la réception d’un appel « 112 », l’opérateur « récepteur » établira une conférence à trois avec le service demandé ou vous transférera le service compétent.

Le 112 peut être composé dans le cas d'un vol, d'un malaise, d'une blessure grave, d'un départ de feu, ou encore d'un accident de la route. C'est un numéro unique destiné aux urgences. Il est très utile aux touristes, qui ne connaissent pas forcément les numéros d'urgence du pays visité. En Europe, il en existe près d'une soixantaine.

On résume ses avantages : accessible même en cas de panne de réseau. Accessible 24h sur 24, dans tous les pays de l’Union européenne. L’interlocuteur change en fonction des pays d’où sont émis les appels. Il a le mérite d'éviter de confondre les trois numéros les plus appelés, si vous ne vous souvenez plus à quoi ils correspondent. En France, le 112 ne se substitue ni au 15, ni au 17, ni au 18.

On peut se poser la question de l’intérêt de tant de numéros d’urgence. `

L'IGAS, l’inspection générale des affaires sociales, a recommandé il y a deux ans de remplacer le 15, le 17 et le 18 par un 112 unique. C’était sans compter dans la lutte d’influence de ceux qui ont créé leur numéro… Pendant des années, les pompiers et le Samu ont été en guerre ouverte… Le ministère de la santé n’a pas voulu rouvrir les hostilités…

Dans tous les cas : chaque minute compte ! Vos renseignements doivent être le plus précis possible. En tout état de cause, ne raccrochez jamais avant que votre interlocuteur ne vous le dise.

Docteur Jean-François Lemoine

