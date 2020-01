Divorce rime-t-il toujours avec dépression ?

Avec environ 130 000 divorces par an en France, c'est environ 40 % des mariages qui se finissent de cette façon. Si certains le vive comme une épreuve dont ils ne reviennent jamais vraiment, d'autres arrivent à la surmonter d'une manière parfois étonnante.

Les antécédents de dépression comme facteur déterminant

D'après certaines études, la réaction émotionnelle d'une personne suite à son divorce dépend principalement de sa propension à la dépression. Plus d'un adulte sur deux ayant déjà souffert de dépression connaîtra à nouveau un épisode dépressif après son divorce. Cette propension n’est que de 10% chez les adultes n'ayant jamais eu de tels antécédents, témoignant ainsi de leurs capacités de résilience face aux épreuves de la vie.

Le divorce n'a donc pas d'effet dépressif grave chez les personnes qui n'y étaient pas sensibles auparavant. En revanche la séparation ou le divorce exacerbe les risques psychologiques déjà présents.

Comment surmonter son divorce ?

Surmonter un divorce demande du temps et de l'énergie pour se recréer un quotidien et se défaire de sa relation passée. Savoir s'entourer dans cette période difficile, que ce soit par des amis ou de la famille permet de ne pas se sentir seul face à ses émotions.

Chez les personnes ayant déjà vécu une dépression, un accompagnement par un professionnel de santé, que ce soit un psychologue, ou un psychiatre, est essentiel pour contenir la dépression qui peut revenir. Un soutien médicamenteux avec un antidépresseur et une psychothérapie peuvent être nécessaires.

Source : Sbarra, D. A., Emery, R. E., Beam, C. R., & Ocker, B. L. (2014). Marital Dissolution and Major Depression in Midlife: A Propensity Score Analysis. Clinical Psychological Science, 2(3), 249–257. https://doi.org/10.1177/2167702613498727

En savoir plus : "Divorcée et joyeuse ! - Ou comment survivre au divorce" d'Anne Roumanoff, aux éditions Cherche Midi.