Quelles sont les causes de divorce les plus fréquentes ?

Presque un mariage sur deux ne dépasse pas les 9 ans en France. Avec une moyenne de 130000 divorces par an, soit 356 divorces par jour, les couples mariés se séparent le plus souvent 5 ans après leur union. Quelles sont les causes les plus fréquentes qui mènent les mariés à se désunir ?

L'infidélité

Qu'il s'agisse d'une relation d'un soir ou d'une double vie entretenue, tromper son partenaire reste de loin la cause la plus importante de divorce. Pourtant, si cette idylle perdure, les statistiques montrent que les secondes unions sont moins à risque de divorce et concernent jusqu’à 28 % des mariages.

L'égoïsme et le manque d'attention

S'il y a bien un reproche récurrent au sein du couple, c'est l'individualisme qui pousse à négliger son partenaire. Au-delà d'un simple manque de romantisme, l'égoïsme peut coûter très cher.

Les comportements abusifs

La jalousie, les violences verbales ou physique, l'impulsivité ou le harcèlement sont des comportements néfastes pour le couple à long terme. Au-delà de la toxicité qu'ils représentent, ils peuvent déraper vers des comportements répréhensibles par la loi.

Les désaccords sur l'avenir

Des projets communs et regarder dans la même direction est un pilier du couple qui peut vite vaciller s'il n'est pas assez entretenu. Savoir mettre de côté les désaccords pour construire un avenir ensemble demande une attention quotidienne mais nécessaire.

L'incompatibilité

Vivre d'amour et d'eau fraîche ne suffit pas toujours dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de l'incompatibilité des emplois du temps ou des habitudes de vie de chacun, elle est à la source de nombreux divorce.

Le travail et l'argent

S'il y a des sujets récurrents dans les disputes conjugales, c'est bien sur le travail et l'argent du foyer. Savoir gérer ses finances et organiser son emploi du temps professionnel aide à prévenir le risque de rupture.

La belle famille

La belle-mère envahissante n'est pas qu'un cliché. Le poids de la belle-famille peut être lourd à supporter par l'un des partenaires qui ne se sent pas soutenu par son conjoint.

Source : INSEE, Tableaux de l'économie française, Édition 2018.