Les hémorroïdes, à quoi cela sert ?

Intermittentes ou permanentes, les crises hémorroïdaires sont capables de vous gâcher la vie ! Sans aucune gravité -elles ne dégénèrent jamais en abcés ou en tumeur- elles ne doivent pas être un sujet d'inquiétude mais elles sont en revanche à surveiller ... avec votre médecin.

Et c'est là le point le plus sensible de ce petit problème physique : comment en parler sans gène et sans honte ? Et pourtant, il s'agit d'un mal assez bien partagé : on estime qu'à partir de la cinquantaine, un adulte sur deux souffre de temps en temps ou plus régulièrement de crises hémorroïdaires. Les crises concernent soit les hémorroïdes internes, des tissus vascularisés à l'intérieur de l'anus, soit les hémorroïdes externes dans lesquelles se forment des thromboses.

La fermeture du canal anal

Mais au fait, à quoi servent les hémorroïdes ? Pour les hémorroïdes internes, la réponse existe : "Elles participent à la fermeture du canal anal qui retient les excréments", précise le Dr Philippe Godeberge, gastro-entérologue. Elles sont donc un des éléments qui participent à la régulation du transit et à l'évacuation des selles.

En revanche, la "faculté" reconnait que l'on ne sait pas très bien à quoi servent les hémorroïdes externes. Sinon à nous faire souffrir, lorsque pour des raisons liées à l'effort pour aller à la selle, à la durée du temps passé sur les toilettes ou à certaines postures ou sports qui ont un impact sur l'anus, comme le vélo ou l'équitation, une thrombose s'y forme localement.

Mais ce n'est pas parce que l'on ne sait pas à quoi elles servent, souligne le Dr Philippe Godeberge, qu'il ne faut pas, ø cause d'un excès de pudeur, s'en préoccuper et consulter pour se faire prescrire un traitement.

