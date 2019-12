Que faire quand mon conjoint me ment ?

Le mensonge est souvent un poisson destructeur dans le couple. Que ce soit pour cacher un adultère, mais aussi une dette, une addiction ou un enfant. Comprendre pourquoi son conjoint ment permet d'adapter son comportement et poser les limites du respect.

Petits mensonges ou mensonges pathologiques ?

Si votre conjoint vous ment pour des petites choses du quotidien, comme par exemple quand il passe voir un ami ou qu'il perd un objet, c'est peut-être qu'il ne souhaite pas attiser votre suspicion ou votre jalousie. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous remettre en question quant à la confiance et la liberté que vous lui accordez. Il cherche peut-être simplement à vous simplifier la vie à tous les deux.

Si au contraire il vous ment sur des sujets essentiels (addiction, dettes...), c'est peut-être car il ne veut pas se l'avouer à lui-même. Ses promesses de ne pas recommencer en font un menteur pathologique dont il faut se méfier.

Savoir faire la différence entre un petit mensonge d’omission ou un mensonge pathologique permet d’adapter votre comportement et savoir quand c’est à vous ou à lui de se remettre en question.

Comment poser les limites ?

Gérer les mensonges de son conjoint, c'est avant tout définir son propre seuil de tolérance et poser les limites strictes et fermes à la relation. Même si vous avez bien sur le droit de lui donner une seconde chance, ne vous laissez pas avoir par des fausses promesses.

Lui demander de la sincérité et de l'honnêteté est la base du respect et le fondement du couple. S'il n'est pas capable de respecter ces limites, n'hésitez pas à prendre du recul en vous séparant quelques temps, ou en faisant appel à un psychologue pour couple afin d'engager une vraie thérapie et comprendre les raisons profondes de son mensonge.

En savoir plus : "Le Mensonge dans le couple: Comprendre et gérer, partir ou rester" de Lisa Letessier, éditions Odile Jacob.