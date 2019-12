Fibrillation atriale : la prise de pouls, un geste simple pour surveiller votre rythme cardiaque

La fibrillation atriale peut occasionner des palpitations, c'est à dire la sensation que le cœur bat trop fort dans la poitrine, qu'il s'emballe, que son rythme est irrégulier. Pour détecter la réalité de cette arythmie cardiaque, il y a un geste très simple à réaliser: la prise de pouls. "Il n'y pas pas d'autre façon de savoir si l'on est en arythmie cardiaque que de prendre son pouls", explique le Dr Mathieu Kerneis de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Comment faut-il faire ? Soit on prend son index et son majeur et on les mets au niveau de la petite gouttière qui se trouve sous le pouce, on sent alors une pulsation qui permet de mesurer son rythme cardiaque. Soit, et c'est une autre façon de prendre son pouls au niveau de la carotide, on peut poser trois doigts, le majeur, l'index et l'annulaire, juste à côté de la trachée. Et dans les deux cas, il suffit alors de ... compter: combien de pulsations ressenties en une minute (on peut aussi, c'est arithmétique, compter les pulsations durant 15b secondes et multiplier par 4) ?

Entre 50 et 100 pulsations par minute

On dit habituellement qu'un pouls normal doit être compris entre 50 et 100 pulsations par minute. En-dessous de 50 pulsations, c'est que le rythme cardiaque est trop lent. Ce qui peut être toutefois normal pour des personnes très sportives et au repos. mais le rythme ne doit jamais descendre sous les 40 pulsations. Jusqu'à 100 pulsations par minute, cela reste normal si on vient de faire un effort, mais au-delà, c'est trop rapide et l'on parle de tachycardie. "Lorsque le rythme dépasse nettement 100 pulsations par minute, c'est qu'il y a un trouble du rythme cardiaque, une anomalie de l'électricité au niveau du cœur qui doit vous amener à consulter", souligne le Dr Mathieu Kerneis.

Le risque de formation de caillots sanguins

"Au repos, on ne sent pas battre son cœur. Quand on commence à la sentir battre, c'est ce que l'on appelle les palpitations, lorsque le cœur bat de façon rapide et irrégulière", ajoute le Dr Kerneis.

L'arythmie cardiaque, signe principal de la fibrillation atriale, est liée à un processus de vieillissement des oreillettes du cœur et des anomalies "électriques" qui font que ces oreillettes se contractent de façon très rapide et irrégulière. Et comme elles se contractent de façon trop rapide pour assurer une bonne circulation du sang, celui-ci stagne dans ces oreillettes et finit par former des caillots.

Ce sont ces caillots qui, dans la fibrillation atriale, représentent le plus grand risque: s'ils se transportent dans les vaisseaux qui alimentent le cerveau, ils peuvent boucher une artère et provoquer un accident vasculaire cérébral. D'où l'importance, en prévention, de savoir prendre son pouls pour vérifier que rythme cardiaque est normal ou repérer lorsqu'il devient anormal.